Lezers over STAP-budget: 'Sinds 7.00 uur in wachtrij en dan geannuleerd'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Subsidie van 1.000 euro voor opleiding door storing tóch niet meteen beschikbaar

Het subsidieportaal van de STAP-regeling werd dinsdag getroffen door een storing. Hierdoor konden mensen die dag niet de 1.000 euro voor een opleiding aanvragen. Uitvoeringsinstantie UWV meldt dat het vanaf vrijdag 17 maart weer mogelijk is om STAP-budget aan te vragen.

NUjij'ers gingen over STAP-budget in discussie. Gebruiker Lilian_5b681821 vindt het een slechte regeling:



"Sinds 7.00 uur vanochtend in de wachtrij (voor de zekerheid). Twee keer de tijd met een uur verplaatst zien worden om vervolgens te zien dat het helemaal geannuleerd werd voor vandaag. Vind het echt een ontzettend slecht georganiseerde én oneerlijke regeling. Wat nu als er internetstoring is buiten je schuld om of je aan het werk bent, waar je niet zomaar een computerscherm tot je beschikking hebt?"

Meerdere lezers gaven bij dit artikel aan een nieuwe opleiding of cursus te willen doen. Zo zegt lezer Lara_vv dat ze de zorg in wil, maar de opleiding te duur te vindt. Om jullie over dit onderwerp door te laten praten, konden jullie de volgende dag discussiëren over om- en bijscholen in onze NUjij-rubriek Praat mee over.

Lezer BewonerRegioUtrecht vindt omscholen goed, maar is geen fan van de STAP-regeling:



"Ik ben absoluut voor bijscholen. De wereld verandert om ons heen. Van stilstaan verlies je je waarde voor de werkgevers."



"Maar dat STAP-gedoe is waardeloos. Ik ben zelf een hobbyfotograaf. Met stap-budget kan ik massa's leuke opleidingen gaan doen... Maar daar is dat helemaal niet voor bedoeld! In mijn werk heb ik daar echt 0,0 aan."



"Ik vind dat we 2 regelingen moeten hebben: 1. Belastingvoordeel voor werkgevers die hun werknemers onder werktijd bijscholen. Met een budget per werknemer (bijvoorbeeld 10 uur belastingvrij loon per jaar)."



"2. Budget voor mensen die in hun eigen tijd bijscholen én die kunnen motiveren welke verbetering van baankansen dit geeft. De cursussen helpen mensen uiteraard met standaard teksten, maar als de belastingdienst de standaard tekst van een fotografie-opleiding naast mijn huidig werk bekijkt... dan is de logische conclusie dat mijn adviseurswerk er niet beter van wordt."

2. Toename export afgedankte kleding uit EU bezorgt Afrika en Azië problemen

De export van afgedankte kleding uit de Europese Unie naar met name Afrika en Azië is tussen 2000 en 2019 verdrievoudigd. Dat stelt EU-milieuagentschap EEA in een maandag gepubliceerd rapport. Daardoor neemt het afvalprobleem op de plaats van bestemming toe.

Op NUjij ontstond een discussie over fast fashion. Zo koopt gebruiker Jesus_72083730 al jaren geen fast fashion meer, omdat hij het een grote fout vindt voor de samenleving:



"Fast fashion is een gigantische vervuiler en een grote fout geweest voor de samenleving. Niet alleen om hoe het geproduceerd wordt in sweatshops waar mensenrechten ver te zoeken zijn, maar ook vanwege de impact die het heeft op onze natuur."



"We zijn als mensen koopverslaafd geraakt aan kleding. Het idee dat je ieder jaar wat nieuws moet hebben om met de trends mee te gaan is wat dit mede in stand houdt. Maar met die instelling heb je in feite nooit genoeg kleding."



"Het zou een stap in de goede richting zijn als we als samenleving weer leren dat je ipv trends volgen beter gewoon een set van goede kwaliteit kleding in een stijl die tijdloos is kunt hebben."



"Daarom koop ik al jaren geen fast fashion meer."

Op ons reactieplatform vroegen jullie je af wat er met onze afdankertjes gebeurt in Afrika en Azië en hoe deze export gaat. Wij beantwoordden jullie vragen in een nieuw artikel. Het blijkt dat deze kleding goed terechtkomt, maar dat het beter is om de kleding hier te houden.

Lezer bbbbbbbbbbbbaaa houdt kleding langer hier en doet deze in de textielbak als de kleding echt kapot is:



"Mijn kleding gaat pas naar de textielbak wanneer het echt kapot is. Meestal ga ik er zelf nog mee aan de slag en repareer ik het met naald en draad. Pas als het echt niet meer kan gaat het weg. Ik koop amper nieuwe kleding."



"Mijn vrouw is ook best zuinig daarin maar toch koopt ze iets vaker kleding dan ik ;p"



"Kleding van mijn kleine dochter gaan naar andere kinderen. Familie, vrienden etc. We krijgen ook vaak genoeg kleren terug die niet meer passen."

3. We zakken op wintersport massaal door de knieën na inactieve coronajaren

Steeds meer Nederlanders keren terug van wintersport met serieus knieletsel. Na twee coronajaren met weinig inspanning is het risico op blessures erg groot. Specialisten waarschuwen dat ook ervaren wintersporters er verstandig aan doen de inspanning weer rustig op te bouwen.

Lezer Osibisa_osibisa gaat zelf niet op skivakantie, maar herkent de blessures bij kennissen en familieleden:



"Ik heb zelf nog nooit geskied en kan daarover dus niet meepraten. Wel dat er diverse kennissen met letsel van welke aard dan ook thuiskomen. En dat is niet alleen door een zwakke conditie, maar ook de drukte op de piste, omver geskied worden, drankgebruik bij de après-ski etc. vermoeidheid door de lange reis en alles in die ene week willen doen, waar eigenlijk een paar weken voor nodig zijn. Ik gun iedereen zijn vakantie, maar de schaduwzijde van een skivakantie is mij altijd te groot geweest."

Meerdere lezers vroegen zich door dit nieuws af of wat je op wintersport kunt doen om letsel te voorkomen. Die vraag beantwoordden we in een nieuw artikel.

