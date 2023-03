Is het verplicht om belastingaangifte te doen? Jullie vragen beantwoord

Delen via E-mail

Wat gebeurt er als je je inkomen verkeerd doorgeeft? En wat zijn aftrekbare kosten? Medewerkers van de Belastingdienst beantwoordden donderdag jullie vragen over de belastingaangifte. Lees de antwoorden in dit artikel.

Kees: Is het verplicht om belastingaangifte te doen?

"Je bent verplicht om aangifte te doen als je van de Belastingdienst een aangiftebrief hebt gekregen waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen. Voor andere mensen is die verplichting er niet. Maar als blijkt dat je 49 euro of meer belasting moet betalen, ben je ook verplicht aangifte te doen."

Nick: Het doorgeven van de jaaropgaven is nog te doen, maar waar ik de weg kwijtraak is het doorgeven van 'aftrekbare kosten'. Wat betekent dit precies en hoe gaat dit in zijn werk? Welke kosten zijn aftrekbaar?