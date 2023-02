Lezers over staken: 'Stakingen zijn soms nodig om te forceren'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Akkoord over nieuwe cao voor gemeentepersoneel, stakingen van de baan

Deze week werd bekend dat gemeenten en vakbonden het eens zijn over een nieuwe cao. Dat betekent dat vuilnisophalers en andere werknemers er minimaal 240 euro per maand bij krijgen. Daarbovenop krijgen ze een loonsverhoging van 2 procent. Eerder aangekondigde stakingen zijn voorlopig van de baan.

NUjij'ers gingen door dit nieuws in discussie over stakingen. Zo deelt gebruiker Yggdrasil diens ervaring met de staking van de vuilnisophalers:



"Ik heb gezien wat er gebeurd met een stad als deze mensen even staken, omdat ze een fatsoenlijk salaris willen. Vuil ophalen is misschien niet ingewikkeld, maar wel ontiegelijk belangrijk om de leefomgeving van iedereen schoon en gezond te houden. Het is ze gegund."

Ook waren er meerdere lezers die zich afvroegen of staken wel een goede manier is om op te komen voor je rechten. Zo geeft gebruiker Ron_Vonk aan hier een dubbel gevoel bij te hebben: "Hoe zeer ik het al deze mensen ook gun: hier wordt een verkeerd signaal afgegeven. Als je maar gaat staken, dan krijg je vanzelf meer loon", schrijft hij.

Om jullie hierover door te laten discussiëren, plaatsten wij de volgende dag de stelling 'Staken is een goede manier om op te komen voor je rechten'.

Gebruiker Henk_koffiedrinker is het eens met de stelling:



"Dankzij mensen die in het verleden zijn opgekomen voor de rechten van arbeiders en daar soms zwaar mee in de problemen zijn gekomen, hebben we in Nederland een behoorlijk goed arbeidsklimaat. Stakingen zijn soms nodig om iets te forceren."



"Het is nu wat onrustig met extra veel stakingen maar het aantal dagen dat in Nederland wordt gestaakt is historisch laag. Ik ken geen enkel land waar geen of nauwelijks vakbonden zijn of stakingen verboden waar het goed gaat met de rechten van arbeiders."





is het eens met de stelling: "Dankzij mensen die in het verleden zijn opgekomen voor de rechten van arbeiders en daar soms zwaar mee in de problemen zijn gekomen, hebben we in Nederland een behoorlijk goed arbeidsklimaat. Stakingen zijn soms nodig om iets te forceren." "Het is nu wat onrustig met extra veel stakingen maar het aantal dagen dat in Nederland wordt gestaakt is historisch laag. Ik ken geen enkel land waar geen of nauwelijks vakbonden zijn of stakingen verboden waar het goed gaat met de rechten van arbeiders." Lezer Rusty1979 kijkt hier anders tegenaan:



"Het is een beetje dubbel. Door de jaren heen is het arbeidsrecht steeds beter geworden voor werknemers en dat komt echt wel doordat mensen collectief voor zichzelf opkwamen en niet door individuele acties."



"Toch heb ik nooit een fijn gevoel bij stakingen. Ik zou zelf gewoon van baan switchen als het me ergens niet bevalt. Tegenwoordig kan dat natuurlijk ook een stuk eenvoudiger dan vroeger."

2. Steeds meer supermarkten doen plastic zakjes in de ban

De gratis plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling verdwijnen uit vijf grote Nederlandse supermarkten. Koploper Albert Heijn deed vorig jaar als eerste de plastic zakjes in de ban. ALDI, Jumbo, Lidl en PLUS volgen in de loop van dit jaar.

Lezers discussieerden bij dit artikel over plastic zakjes en verpakkingen. Zo vindt gebruiker Judith_ae690e79 het fijn dat supermarkten hiermee stoppen:



"Omdat ik al jaren een hekel heb aan al het onnodige plastic, vond ik het fantastisch toen dit enkele jaren terug bij zowel de Lidl als de AH geïntroduceerd werd. Alleen de nylon zakjes gaan snel kapot en zijn dus verre van duurzaam."



"Meer dan 2 kilo aan groenten en fruit kan je er niet met goed fatsoen in doen, want anders wordt het zakje te zwaar en scheurt het. Wanneer je het zakje een paar keer gebruikt heb, dan valt het trekkoord eraf. Om de x aantal keer gebruiken, moet je dus weer nieuwe nylon zakjes kopen, daarom ben ik er inmiddels weer vanaf gestapt."



"Ik weeg mijn losse groenten en fruit af en doe het daarna los in een linnen tas. Ik vind dit een prima oplossing, maar de werknemers die bij AH controles uitvoeren bij de zelfscan denken hier helaas soms anders over, omdat het zo lastiger is om het gewicht te controleren wanneer je een controle krijgt."

Op NUjij ontstond bij dit artikel een discussie over voorverpakte producten. Zo vindt lezer Meningkjes02 dat alle overbodige plastic en kartonnen verpakkingen aangepakt moeten worden. NUjij'er Maarten1 vraagt zich af hoe hij de groente zonder plastic tasjes op de fiets mee naar huis moet nemen en vindt dat we juist niet moeten doorslaan in plasticverbanning.

Om lezers hierover door te laten praten, vroegen we jullie naar dit onderwerp in onze NUjij-rubriek 'Praat mee over', waar de discussie verderging.

Gebruiker Anna19 gebruikt zelf ook veel producten die in plastic verpakt zijn, maar ziet het probleem hiervan in:



"Ik ben 63, en heb het plastic zien komen."



"Ik vind het bizar dat we in 1 generatie zo afhankelijk zijn geworden van een product wat zo slecht is voor de wereld. Maar ook ik heb altijd een plastic flesje water bij mij, ik doe er dus wel aan mee."



"Wel denk ik dat wat we ons aangeleerd hebben dat we dat ons ook weer af kunnen leren. Plastic is niet per definitie slecht, weggooi plastic is dat zeker wel. Als ik zie dat we een eigen plastic container hebben en wat daar elke maand in zit, te bizar voor woorden eigenlijk. Ik heb kinderen en kleinkinderen die krijgen hier nog grote problemen mee ben ik bang. 60 jaar geleden redden we het prima zonder, daar moeten we naar terug kunnen."

3. Waarom duurt het Marco Borsato-onderzoek zo lang? Jullie vragen beantwoord

BOOS onthulde inmiddels ruim een jaar geleden dat er bij The voice of Holland achter de schermen van alles gebeurde. Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen en een regisseur werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar na die onthullingen bleef het grotendeels stil.

Via NUjij stelden lezers vragen over de strafrechtelijke onderzoeken, die beantwoord werden in een artikel. De meestgestelde vraag was: waarom duurt het zo lang?

Gebruiker Jowi1 vindt ook dat het onderzoek erg lang duurt:



"Dat deze zaken gedegen onderzocht moeten worden, is vanzelfsprekend: hoor, wederhoor etc. Maar dit duurt nu al wel erg lang voor zowel slachtoffers als verdachten."



"Ongeacht of de verdachten wel of niet schuldig bevonden worden en in welke mate, bij deze onzekerheid is niemand gebaat."

