Antwoord op jullie vragen over Oekraïne: 'Nog geen interesse in onderhandelen'

Een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen, en het einde lijkt nog niet in zicht. Defensie-expert Ko Colijn beantwoordde vrijdag jullie vragen over de oorlog. Lees zijn antwoorden in dit artikel.

Vredesonderhandelingen

Tujvari: Wat is ervoor nodig dat beide partijen met elkaar gaan onderhandelen en deze oorlog stopt?

"Dat een van beide partijen denkt dat oorlogswinst aan de onderhandelingstafel te verzilveren is. Daar is bij de huidige patstelling in het oosten geen sprake van, dus Oekraïne en Rusland lijken nu niet geïnteresseerd."

"Wel is het zo dat de mogelijkheid tot onderhandelen steeds wordt bekeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de VS, als er een nieuw verzoek om wapensteun komt van Zelensky. De Amerikanen zijn daarin het meest consequent, omdat hun land verder weg ligt en men er wat pragmatischer denkt."

"Waarom zou je bijvoorbeeld daadwerkelijk de hele Krim veroveren, als je de tegenpartij er aan de onderhandelingstafel van kunt overtuigen dat je het zou kunnen?"

"Tot nu toe legt men de beslissing bij de Oekraïners: als die willen doorvechten, dan is dat aan hen. Maar als je het mij vraagt, ligt die eigenlijk bij Washington, dat Oekraïne de wapens levert om door te vechten. Ik denk dat Poetin daar ook over speculeert: hoelang duurt de eenheid van het Westen?"

Janjurk24: Hoe staat China in de oorlog? En wat betekent de uitspraak van China over vredesbesprekingen?

"China heeft afgelopen vrijdag een vredesplan gelanceerd. Het ontraadt de inzet van kernwapens sterk (een duidelijke boodschap aan Poetin) en stelt onderhandelingen voor. Dat is weinig geloofwaardig, omdat China tegelijkertijd de banden met Rusland aanhaalt."

"Zelensky zei dat hij daar best over wil praten met de Chinese president Xi Jinping. Maar intussen beweert het Duitse weekblad Der Spiegel over (geheime) info te beschikken waaruit blijkt dat China drones gaat leveren aan Rusland."

Jonneleijen: Zou het bij onderhandelingen een uitkomst kunnen zijn dat Rusland delen van het bezette gebied behoudt?

"Ja, dat zou kunnen. Het gebruik (huur) van bijvoorbeeld de Russische marinebasis in Sebastopol op de Krim is een mogelijke tussenoplossing. Nu vindt Oekraïne dat verwerpelijk, maar mijn inschatting is dat de VS en Rusland zoiets met elkaar zouden kunnen bekonkelen."

De rol van het Westen

Jvanzanten: Hoe groot is de kans dat Europa of de VS direct betrokken raakt bij de oorlog?

"Dat zijn ze al, op verschillende manieren. De aanhoudende sancties tegen Rusland zijn hier een duidelijk voorbeeld van."

"Europa en de VS trekken dezelfde rode lijn: ze willen niet zelf met Rusland vechten, maar wel Oekraïne helpen, bijvoorbeeld met wapensteun. Rusland spreekt van een echte oorlog door de NAVO en heeft in het afgelopen jaar vaak de term 'proxyoorlog' in de mond genomen: een oorlog die de NAVO niet zelf voert, maar door anderen laat voeren - in dit geval door Oekraïne."

Gortie.bekkers: Afgelopen week bezocht Biden Oekraïne. Is dit geen uiterst provocerende actie? En wat zullen de gevolgen hiervan zijn wat betreft verdere escalatie tussen ons en Rusland?

"Provocerend vind ik het bezoek niet. Het was een symbolisch gebaar. Het bezoek was een paar uur van tevoren bij de Russen aangemeld. Die hebben een 'bompauze' ingelast, want ze wilden ook zelf geen incident."

"Het bezoek van Biden onderstreepte de solidariteit. Wat je er verder ook van vindt, de Amerikaanse president was er wel toe bereid om een persoonlijk risico te nemen en niet alleen raketten te sturen."

"Het was een signaal aan Poetin. Biden liep rond in Kyiv, dat Poetin een jaar geleden in drie dagen dacht te kunnen veroveren. Dat was in zekere zin wel uitdagend, zeker omdat Poetin nu weer aan zet is."

R.kleipool: Ik ben verbaasd over de enorme openheid die westerse politici en functionarissen geven over de hoeveelheden wapens en euro's die wij aan Oekraïne geven. Wat is het doel daarvan?

"Openheid kan een strategisch middel zijn. Zo kun je de tegenstander bij voorbaat laten zien dat je hem doorhebt. De boodschap is dan: Rusland, begin er niet aan, want onze kant zal superieure middelen hebben en de regie over de oorlog behouden."

Over Rusland

Xinoxanocsc: Ik ben benieuwd naar de effecten van alle sancties op Rusland. Die schijnen tot nu toe mee te vallen, maar gaan ze op termijn nog effect hebben?

"Vorige week is een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat Rusland wel degelijk last heeft van de sancties, en dat dit alleen maar erger zal worden. Poetin beweerde in zijn lange toespraak op 22 februari dat het Westen zelf meer lijdt onder de sancties en dat Rusland bloeit als nooit tevoren. Dat is domweg onjuist."

"Cijfers bewijzen het tegendeel. Zo hebben duizend grote bedrijven Rusland al verlaten vanwege de sancties en heeft de Russische mobilisatie 100.000 Russische IT'ers naar het buitenland gejaagd. Het begrotingstekort van Rusland loopt in de tientallen miljarden."

Jh.westerhof: Hoe reëel is de inzet van een tactisch kernwapen door Rusland?

(Kenners gebruiken die term voor een kernwapen dat is bedoeld voor gebruik op het slagveld. Wapens die dienen om bijvoorbeeld een vijandelijke stad te vernietigen, worden aangeduid als 'strategisch'. Tactische kernwapens zijn minder krachtig, red.)

"De recentste berichten zijn dat Rusland dit nucleaire scenario vermijdt. Daar komt de recente Chinese waarschuwing nog eens bij ('Doe het niet!'). Maar je kunt het nooit 100 procent uitsluiten."

"Poetin eindigde zijn lange rede op de 22e met de opschorting van de Russische deelname aan het nucleaire New START-verdrag. Dat werd door velen uitgelegd als een onverholen en gevaarlijk nucleair dreigement. Ik vond de berichtgeving erover nogal overdreven alarmistisch: ik denk dat Poetin een nucleaire confrontatie met de VS niet aandurft."