Lezers over energiecrisis: 'Bewuster ermee omgaan weegt niet op tegen nadelen'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Gevreesde recessie in Nederland blijft uit: 'We hoeven niet te somberen'

De Nederlandse economie bleek eind vorig jaar toch sterker dan gedacht. In de laatste drie maanden van 2022 groeide de economie met 0,6 procent, na een kleine krimp in het kwartaal ervoor. Aangezien de economie dus niet twee kwartalen op rij is gekrompen, is een recessie uitgebleven. Lezers gingen hierover in discussie.

Zo vertelt Lezer Ruud010 dat hij nog steeds goed rondkomt in tijden van inflatie. Hij ziet de crisis meer als een zegen dan een vloek:



"Ik heb nog steeds ruim voldoende te besteden met mijn modale inkomen zonder toeslagen, maar ook zonder kinderen. Maar ook dat is (meestal) een keuze met consequenties."



"Heb wel mijn uitgavepatroon aangepast, dus minder gestookt en bewuster met energie om gegaan. Koop meer bij ALDI en Lidl dan voorheen. Helemaal prima, had ik al eerder moeten doen."



"Ik vind deze "crisis" meer een zegen dan een vloek, omdat het me kritisch naar mijn eigen gedrag en uitgavepatroon heeft laten kijken en daar zat nog veel ruimte voor verbetering."



Lezers discussieerden door deze reactie verder over of ze de energie- en kostencrisis meer als een zegen dan een vloek zien. Om jullie hierover door te laten praten, plaatsten we deze uitspraak als stelling op NUjij.

Lezer Hans_36fe9f5f vindt dat de crisis te veel nadelen heeft, waardoor de voordelen in het niet vallen:



"Beetje dubbel. Je kunt het een zegen noemen doordat mensen bewuster met energie om gegaan zijn.

Maar dat weegt absoluut niet op tegen de grotere nadelen, zoals mensen die in de kou zitten, dat alles veel duurder geworden is en mkb bakkers onderuitgaan."



"En hoge energierekeningen.

Dus de kleine zegen valt in het niet bij de vele nadelen."

2. Vooral moslims de dupe van achterblijvende aanpak discriminatie op arbeidsmarkt

Arbeidsdiscriminatie op basis van afkomst is in de afgelopen vijftig jaar toegenomen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vooral moslims hebben daardoor minder kans op een baan.

Gebruiker M_Musa ervaart veel discriminatie op de arbeidsmarkt en deelt zijn ervaring:



"Ik zelf merk helaas ook dat er veel discriminatie is op de arbeidsmarkt. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet gauw zal wisselen van baan omdat ik weet dat ik bij de sollicitatie meteen met 1-0 achter sta. Dit is ook iets wat velen niet zullen begrijpen omdat het bij hun niet speelt."

Meerdere lezers deelden in de reacties ook hun ervaring met leeftijdsdiscriminatie. Zo benoemt gebruiker GazelleSport dat het jammer is dat leeftijdsdiscriminatie niet in dit artikel behandeld wordt en vertelt lezer Maria3591 dat ze deze vorm van discriminatie zelf ervaren heeft. Hoe het zit met leeftijdsdiscriminatie in Nederland? Jullie vraag werd beantwoord in een nieuw artikel.

Lezer Maarten_V_73 werft voor zijn werk nieuwe mensen en nam recent een vijftigplusser aan:



"Ik werk in een positie waarin ik betrokken ben bij het werven en aannemen van mensen. Recent nog iemand 55+ aangenomen en ook nog zoals dat zo mooi heet een etnische afkomst, maar werkt bij ons om wat er in de cv staat en het goede gesprek dat we hadden."



"Kan me voorstellen dat er wel bedrijven zijn die dit (helaas) wel doen maar (gelukkig) bij ons niet aan de orde. Vanuit mijn perspectief krijgt iedereen een kans, en als het aansluit bij onze vraag helemaal prima. Bedrijven missen anders vaak de rijke ervaring van zo'n persoon en de kans om die ervaring te delen met een jongere collega welke hierdoor enorm kan groeien en beter worden."



"Ik zie het als een gemiste kans als we deze groep links laten liggen en kies daar bewust niet voor. Zelfde met afkomst; we zijn multicultureel en ik vind het een verrijking om daarvan te leren. Beperking? Is vaak een maatschappelijk hokje, veelal is de motivatie en werkethiek in deze groep groot ;-)"

3. Drankindustrie trekt tientallen miljoenen uit voor alcoholreclames

De drankenindustrie geeft volop geld uit aan reclame. Vooral de uitgaven van biermerken zijn de afgelopen jaren rap gestegen. Alleen in Nederland gaat het al om tientallen miljoenen, wereldwijd gaat het om miljarden.

NUjij'ers gingen over alcoholreclames in discussie. Zo is gebruiker Reitsma hierop tegen:



"Ben op het moment fel tegen reclame van alcohol, ik heb door mijn drankgebruik in een kliniek gezeten, ben nu meer dan een jaar zonder alcohol. Op de reclame wordt er een ideaalplaatje voorgespiegeld, en of het de gewoonste zaak is dat iedereen maar alcohol gebruikt."



"Ben inmiddels zo ver dat ik mijn gedachten om kan leiden dat de plussen van het niet drinken bijna oneindig is, en de plussen van het drinken er eigenlijk maar een paar zijn."

Op NUjij ontstond bij dit artikel ook een discussie over drugs. Zo benoemt NUjij'er Marco_1971 dat cocaïne steeds makkelijker te verkrijgen is en noemt lezer Gewoon_Gewoon alcohol legale drugs. Ook stelden meerdere lezers de vraag hoe slecht coke is, onder andere in vergelijking met alcohol. Hoe dat precies zit? Ook die vraag beantwoordden we in een nieuw artikel.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing en de bijdrage die ze leveren aan NU.nl. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.