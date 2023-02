Hoe beleeft onze verslaggever het koninklijk bezoek aan de Caribische eilanden?

Onze entertainment-verslaggever Danja Koeleman is deze week op de Caribische eilanden. Daar doet zij verslag van de kennismakingsreis van kroonprinses Amalia in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor Danja een bijzondere ervaring: nog nooit maakte ze de koninklijke familie van zo dichtbij mee. Wij vroegen haar om een kijkje achter de schermen.

De koninklijke familie heeft in het Caribisch gebied een bomvolle agenda. Dat geldt ook voor de agenda van onze verslaggever. "We verzamelen rond acht uur, onderverdeeld in persbussen. Het eerste wat ik heb meegemaakt was de ontvangst op vliegveld. Tientallen mensen staan daar op de koninklijke familie te wachten, evenals een delegatie politiemensen. De rode loper werd zelfs uitgerold, dat was een heel officieel moment", vertelt ze.

Als verslaggever stelt Danja dat het vooral héél veel wachten is. "We hebben een een stipt programma. Wij als pers zijn altijd ruim van tevoren aanwezig, voordat de koninklijke familie arriveert. We moeten een goede plek hebben, samen met de fotografen."

Grote problemen heeft ze in haar eerste dagen in de Caraïben nog niet ervaren. "Het programma is organisatorisch zeer goed geregeld. Hier doen de lokale autoriteiten doen er alles aan om alles goed te laten verlopen. Het is heel professioneel opgezet."

Na een werkdag is er weinig tijd voor ontspanning: er moet ook geschreven worden. "De eerste avond zijn we uit eten geweest. Maar de volgende dag kwam dat er al niet meer van omdat ik m'n stuk af moest tikken."

Journalisten op afstand

De pers krijgt maar een kleine impressie van het programma van de koninklijke familie. "Bij de meeste programmaonderdelen staan wij ver weg. We kunnen vaak niet meeluisteren. Het is normaal bij staats- en werkbezoeken dat de pers vaak ver van het evenement wordt geplaatst. De koninklijke familie staat soms ook met hun rug naar ons toe. Je moet het echt hebben van de lichaamstaal. Daar krijg je meer indrukken van dan van wat ze zeggen."

NU.nl is vanzelfsprekend niet het enige aanwezige medium tijdens het koninklijke bezoek. "Alle grote media zijn erbij. Het persgesprek wordt opgedeeld in twee stukken: media met video en de schrijvende media", vertelt Danja over de omstandigheden.

Het grote persmoment