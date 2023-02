Lezers over Engelstalig onderwijs: 'M'n Engels is nu beter dan mijn Nederlands'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks dragen jullie bijdragen bij aan actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Studentenorganisaties willen tijdelijke rem op komst internationale studenten

Studentenorganisaties willen een tijdelijke rem op de toestroom van internationale studenten, omdat de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat en de werkdruk hoger wordt. Lezers gingen over dit onderwerp in discussie. Zo zei gebruiker Zamora dat opleidingen alleen nog maar in het Nederlands gegeven moeten worden, terwijl lezer Wiebenje juist vindt dat sommige opleidingen wel Engelstalig moeten zijn.

Vanwege jullie discussie plaatsten wij de volgende dag de stelling 'Alle bacheloropleidingen moeten in het Nederlands worden gegeven'. Zo konden lezers uitgebreider over dit onderwerp doorpraten. En dat deden jullie.

Lezer Krantenkopje is het oneens met de stelling, omdat hij vindt dat een Engelstalige studie de kansen van studenten vergroot:



"Oneens. De Nederlandse taal is voor de internationale markt niet belangrijk. Mijn opleidingen waren in het Engels en Frans. De vakliteratuur ook, met het Duits erbij. Zelf schrijf ik in het Engels over mijn vak omdat dit internationaal relevanter is."



"Nederland is van oudsher een land wat zich met andere talen heeft beziggehouden. Niet in de laatste plaats om handel te drijven. Maar ook is Nederland een land waar vanouds mensen uit de hele wereld zich vestigden. We zijn al eeuwen een smeltkroes van allerlei volkeren. Ook vestigen Nederlanders zich in vele andere landen. Om juist de studie in het Engels of andere taal te geven, vergroot men juist de kansen van deze studenten."





Lezer SJ_70bfd237 kijkt hier anders naar:



"Zelf studeer ik (Engelstalige studie, trouwens volledig overbodig aangezien ik op één van de weinige UvA studies zit waar er geen internationale studenten zijn) en ik hinder me blauw aan het gebrekkige engels van mijn professoren. Presentaties vol spel- en interpunctiefouten, en een uitspraak dat je denkt; "goh, kan je iets meer je best doen om verstaanbaar te zijn".



"Inmiddels heb ik zoveel essays in het engels moeten schrijven, dat mijn Engels in schrift (en inmiddels bijna ook in spraak) verder ontwikkeld is dan mijn Nederlands en dat is zonde, want zo sterft de Nederlandse taal op ten duur uit"



"Anderzijds, snap ik het voordeel (voor de Uni) om Engelse colleges te geven, aangezien het dan toegankelijk is voor meer anderstalige studenten. En dat spekt de kas van de Uni."



"Zonder twijfel is de Engelse taal bij Computer Sciences en dergelijke studies een pre, omdat daar de syntax op gebaseerd is, maar ik zie de zin er niet van in bij de klassiek wetenschappelijke studies."

2. Te weinig kennis van Caribisch Nederland: 'Suriname en Curaçao niet hetzelfde'

De Oranjes bezoeken momenteel het Caribisch deel van het Koninkrijk en Amalia is voor het eerst mee op werkbezoek. Vanuit mensen die zich verbonden voelen met het gebied kwam deze week kritiek op de kennis die Nederlanders hebben van Caribisch Nederland. Zij vinden dat Nederlanders weinig van deze geschiedenis weten.



Lezer LS_030 erkent dit en vindt het een goed idee dat hier in het onderwijs meer aandacht voor komt. Of andere lezers daar ook zo over denken? Wij lieten jullie er op NUjij over meediscussiëren met de volgende stelling: 'Onderwijs moet geschiedenis Caribisch Nederland beter behandelen'.

Gebruiker Nijmegenaar is het oneens met de stelling:



"Onderwijs moet de kinderen bijbrengen wat ze nodig hebben in hun leven. Dat is heel wat anders dan bijbrengen wat actiegroepen belangrijk vinden."



"Kennis, maar ik denk vooral begrip van de geschiedenis is wel degelijk van belang. Het geeft bijvoorbeeld aan hoezeer machthebbers in het verleden hun positie misbruikt hebben, en dus dat je in beginsel een overheid kritisch moet volgen."



"Maar, voor wie in NL opgroeit, is dan relevant wat hier is gebeurt. Daarnaast gebeurtenissen die de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed, maar dat is heel iets anders dan de geschiedenis van die zes eilanden behandelen."



"Ik weet er niets van, en heb het ook nooit gemist."





Gebruiker Walliek had juist meer willen leren over deze geschiedenis:



"Ik ben het eens met de stelling. Ik ben achteraf stom verbaasd dat ik op school nagenoeg niets heb geleerd over dit deel van onze geschiedenis."



"Het is schokkend om er bij de slavenhuisjes achter te komen hoe de slaven werden behandeld."

Er kwamen ook veel lezersvragen binnen over het werkbezoek van het koningshuis. Zo vroeg lezer Francis of Amalia vrijstelling heeft van haar colleges tijdens het bezoek en is gebruiker Hadwigis benieuwd naar de kosten van de reis. Onze entertainmentredactie beantwoordde deze week meerdere lezersvragen, over onder meer de kosten en de populariteit van Amalia en de koning op de Cariben.

3. Jullie vragen over ChatGPT beantwoord: 'Slim, maar nog niet volmaakt'

ChatGPT was de laatste tijd veel in het nieuws en dat leidde tot veel vragen op ons reactieplatform NUjij. Daarom plaatsten we vorige week een oproep en konden jullie al jullie vragen over de chatbot stellen. Zo vroeg gebruiker Swifter of NU.nl al met ChatGPT werkt en was een andere lezer benieuwd hoe het onderwijs hiermee omgaat. Deze vragen beantwoordden we in een nieuw artikel.

Lezer Tvb heeft ChatGPT ontdekt en ziet het als een fijn hulpmiddel:



"Afgelopen paar maanden ben ik vastgelopen tijdens mijn studie. Ik kwam maar niet door de theorie heen. De stof waar ik tijdens onze moduulopdrachten mee moest werken was gortdroog, en in welk boek ik ook zocht naar meer informatie over bepaalde methodieken, geen van hen heeft me verder vooruit kunnen helpen. Tot ik vorige week ChatGPT ontdekte en een paar simpele vragen over dit onderwerp stelde, met de specifieke opdracht om het me uit te leggen alsof ik een kind van tien jaar oud was."



"En wat bleek? Waar boeken me maandenlang hebben opgezadeld met extra vraagtekens, wist deze AI mijn probleem in een paar seconden op te lossen. Ik begreep het echt! Heb ik minder geleerd? Integendeel. Voor mij heeft het inzetten van ChatGPT zo'n 80 procent overbodige ruis van de lijn gehaald, iets waar het huidige onderwijssysteem ons graag mee opzadelt. Ik leer sinds kort veel doelgerichter, stel duidelijkere vragen en ben onbewust nauwkeuriger geworden met het controleren van de informatie die ik krijg."

