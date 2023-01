Lezers over orgaandonatie: 'Je maakt hier veel mensen gelukkig mee'

1. Nog nooit zoveel orgaandonors in Nederland als in 2022

285 mensen stonden vorig jaar bij overlijden hun organen af. Dat is volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het grootste aantal ooit. NUjij'ers gingen over orgaandonaties in discussie. Om jullie hierover door te laten praten, wijdden we ook onze NUjij-rubriek 'Praat mee over' aan dit onderwerp.

Cris_Tijssen kreeg zelf nieuwe longen en vertelt hierover op NUjij:



"Ik persoonlijk kan eenieder vertellen hoe gelukkig ik ben, dat ik in 2012 een paar (nieuwe) longen gekregen heb. Tot op de dag van vandaag ben ik de persoon nog altijd heel dankbaar dat ik zijn longen gekregen heb. Ik hoop er nog lang van te genieten.



Ik heb 2.5 jaar in een scootmobiel rolstoel mezelf moeten behelpen. Je moet je eens voorstellen dat je zo goed als zonder adem zit, en 10 kleinkinderen hebt.



Je maakt heel veel mensen gelukkig om donor te worden."

Dit onderwerp riep bij veel lezers ook vragen op. Hoe wordt gecheckt of organen bruikbaar zijn? Wat houdt de operatie in? We beantwoordden die vragen in een nieuw artikel waarin we uitleggen hoe een orgaandonatie verloopt.

De man van NUjijgebruiker_bcabfabbcbb is overleden en was orgaandonor. Op NUjij deelt de lezer diens ervaring:



"Ik heb in 2017 mijn man verloren aan een hartstilstand. Na een een week op de ic met allerlei onderzoeken en testen bleek er echt geen hersenactiviteit meer te zijn. Reken er maar op dat de artsen en verpleegkundigen er aan alles doen om hun patiënt en in dit geval mijn man te redden.



Na een week is de beademing stopgezet en is hij op 47-jarige leeftijd overleden. Hij was ook donor. Ook in dit proces word je helemaal begeleid. Ik heb er geen moment aan de deskundigheid en de empathie van de artsen en dergelijke getwijfeld.



Willen ze je organen kunnen gebruiken, moet je binnen twee uur overlijden. In mijn mans geval heeft dat 9 uur geduurd. Dus zijn wens hebben we niet kunnen vervullen. Uiteindelijk heeft hij na overlijden nog beenmerg kunnen doneren. Alle respect voor de artsen en verpleegkundigen die dit gebeuren met je meemaken."

2. Techwereld zet duizenden mensen op straat: dit zijn je rechten bij massaontslag

Meer dan achttienduizend mensen verloren hun baan in januari bij de Amerikaanse webgigant Amazon. Hierover werd veel gediscussieerd. Zo vindt Lezer Pafke dat werknemers in de Verenigde Staten slecht beschermd zijn. Volgens gebruiker GazelleSport zijn werknemers in Nederland juist te veel beschermd. Op NUjij vroegen jullie je af wat er gebeurt als er in Nederland een massaontslag plaatsvindt. We beantwoordden die vraag in een nieuw artikel.

Gebruiker Lebatidos ervaart dit nu zelf:



"Toevallig nu zelf in deze situatie. Werkgever wijst mij aan als overtallig in een groep van vele accountmanagers. In plaats van correct af te spiegelen volgens UWV afspiegelingsbeginsel, proberen zij het over de boeg te gooien dat een accountmanager een unieke functie is. Een bepaalde regio bedienen zou niet uitwisselbaar zijn vanwege regionale verschillen (ondanks dat we regelmatig afspraken van elkaar overnemen en nooit eerder sprake is geweest van regionale verschillen).



Benieuwd hoe dit eindigt: ben blij dat er nog een instantie is als het UWV die dit mogelijk moet toetsen. Zomaar op straat gezet worden na jaren trouwe dienst, met een zeer betwistbare reden, voelt heel onrechtvaardig."

3. Agenten ergeren zich aan discussie over etnisch profileren: 'Staan altijd met 1-0 achter'

Via ons reactieplatform NUjij deden we een oproep aan agenten die in de noodhulp werken (op straat) om in een gesprek met NU.nl hun verhaal over etnisch profileren te doen. Hieruit is een artikel ontstaan waarin blijkt dat veel agenten zich ergeren aan de landelijke discussie over etnisch profileren. Ze zeggen dat het overgrote deel van hun tienduizenden collega's mensen alleen op basis van gedrag controleert en niet vanwege uiterlijk of afkomst.

Lezers gingen over dit onderwerp in discussie. NUjij'er TheMC heeft zelf een migratieachtergond en deelt zijn ervaring:



"Ik ben ook iemand met een migratieachtergrond. Echter zie je het niet (heel snel) aan me.



Een tijd geleden hadden we met een vriend van me (die wel heel duidelijk een migratieachtergrond had) dezelfde auto. Het was inderdaad een redelijke 'bak'. Toen nog single, dus kon nog.



Ik ben in 3 jaar tijd één keer aan de kant gezet voor een gesprekje (vergeten knipperlicht). Die vriend van me tientallen keren. Terwijl ik degene was die wat losjes omging met de regels en de snelheid (niet overdreven, maar toch).



Nu is dit een enkel voorbeeld. Echter zorgt dit wel voor het beeld dat ontstaan is. Nu kan ik niet zeggen waarom die agenten hem aan de kant zetten en mij niet. Maar het beeld wordt er wel door geschapen.



Laten we niet vergeten dat echt het overgrote deel van onze agenten écht niets anders dan het beste voor ons allen willen, zonder dat we die kleine groep die wel foute dingen doen uit het oog verliezen."

