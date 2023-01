Zo verloopt orgaandonatie

Vorig jaar waren er in Nederland meer mensen die bij overlijden organen doneerden dan ooit. Door de toename kunnen steeds meer organen getransplanteerd worden. NUjij-lezers vroegen vervolgens: hoe verloopt een orgaandonatie eigenlijk? Wij zochten het uit.

Een orgaandonatie begint met een blik op het Donorregister. Wanneer iemand komt te overlijden, kijkt de arts in het Donorregister. Daarin staat geregistreerd of iemand wel of geen donor wil zijn. In Nederland is iedereen automatisch orgaandonor, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen of de keuze overlaat aan nabestaanden. De arts bespreekt de keuze van de patiënt met de familie of vraagt de familie om een keuze te maken. Zij krijgen daarbij ook informatie van een specialist die alles weet over orgaandonatie.

De arts onderzoekt vervolgens of de organen nog goed zijn. Dat doet de arts bijvoorbeeld met echo's of röntgenfoto's. Als de organen bruikbaar zijn, wordt in een speciaal hiervoor bestemd computerprogramma gekeken naar de wachtlijst. Degene bij wie het orgaan het beste past, wordt opgeroepen. Je weet van tevoren niet aan wie jouw organen of weefsels worden gegeven. Een orgaan of weefsel dat is beschadigd door ziekte of medicijnen, kan soms niet meer gebruikt worden voor transplantatie. Maar andere organen en weefsels zijn dan misschien nog wel geschikt. Gemiddeld doneert zo'n donor drie organen.

Een team van artsen voert dan de benodigde operatie uit. Die kan uren duren. Als de donor in het Donorregister ook weefseldonatie heeft aangevinkt, duurt de operatie langer. De donor kan in het register zelf bepalen welke organen en weefsels gedoneerd mogen worden. Een van de opties is: wel alle organen, maar niet de huid. Na de operatie komt het lichaam van de overledene weer terug bij de familie. Het hele proces kan 12 tot 24 uur in beslag nemen. Als de nabestaanden het willen, dan krijgen ze na zes weken te horen of de orgaandonatie is geslaagd.

Dit alles moet snel gebeuren, want organen blijven na uitname ongeveer 24 uur bruikbaar. Doordat de bloedtoevoer stopt, begint het orgaan na de uitname af te sterven. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben daarom 24/7 de beschikking over een speciaal team. Dit team werkt vanuit een universitair medisch centrum en reist in een ambulanceachtige bus naar het donorziekenhuis. In het busje wordt alles meegenomen wat nodig is om de operatie te kunnen uitvoeren.

Na de operatie worden de organen verpakt en naar de ontvangende patiënt vervoerd. Met ijs en machines wordt tijdens het vervoer het afsterven van het orgaan vertraagd. Twee bedrijven voeren het transport uit voor de Nederlandse Transplantatie Stichting. Alleen bij hart- en longdonaties komt een team uit het ontvangende ziekenhuis de operatie zelf uitvoeren om het orgaan vervolgens mee te nemen naar de ontvangende patiënt. Dit is vanwege de specifieke urgentie bij deze organen.

Een auto die wordt gebruikt bij orgaandonaties. Foto: ANP

Orgaandonatie is een controversieel onderwerp. Zowel religieuze als ethische overwegingen spelen een rol in de discussies rondom orgaandonaties. Sommige religies hebben specifieke regels over lichamen van overledenen en verbieden donatie. Ook blijkt uit NU-Jij reacties dat er enige aarzelingen zijn, omdat een arts een donor hersendood moet verklaren of moet vaststellen dat de bloedsomloop is stilgevallen.

Het Hersendoodprotocol verplicht artsen in Nederland om zorgvuldig vast te stellen wanneer iemand hersendood is. Pas enkele uren voordat zeker is dat een patiënt komt te overlijden, mogen artsen in het Donorregister kijken. De donoroperatie gebeurt pas na overlijden. Wanneer een hersendood is vastgesteld of als de bloedsomloop is stilgevallen, betekent dit dat iemand medisch gezien én voor de wet is overleden.

Eerder

Aanbevolen artikelen