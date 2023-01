Lezers over de salderingsregeling: 'Thuisaccu is de moeite niet waard'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks dragen jullie bijdragen bij aan actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Zonnepanelen gaan minder geld opleveren, maar blijven wel lonen

Verdienen aan het terugleveren van stroom die je met zonnepanelen opwekt, wordt door de afbouw van de salderingsregeling aan banden gelegd. Veel lezers gingen over het afbouwen van deze subsidie in discussie.

Zo ziet gebruiker Hanzzie het voordeel van de salderingsregeling, maar denkt dat voor afbouwen ook iets te zeggen valt:



"Ik kan wel bevestigen dat met de huidige energieprijzen de salderingsregeling zorgt voor een erg korte terugverdientijd. We hebben begin vorig jaar geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp en in het laatste kwartaal van 2022 (3 maanden!) al enige duizenden euro's bespaard op gas! (want de elektriciteit was gratis door de saldering). Als je alleen zonnepanelen hebt tikt de besparing trouwens ook lekker aan momenteel, met een elektriciteitsprijs die is gekoppeld aan gas.



Ik denk daarom dat er wel wat voor te zeggen is om de regeling af te bouwen. Wel zou ik ervoor pleiten iets te doen aan de koppeling van de elektriciteitsprijs en de gasprijs. Groene elektriciteit moet goedkoper worden wil de energietransitie slagen."

Op NUjij ontstond bij dit artikel ook een discussie over thuisbatterijen. Zo stelt gebruiker Johan_Ezendam voor om een thuisaccu te nemen voor niet gebruikte energie. Ook andere lezers vroegen zich af of het opslaan van die stroom in een thuisaccu dan een goed idee is. Die vraag beantwoordden we in een nieuw artikel, waarin blijkt dat zo'n accu niet zonder meer duurzaam is.

Lezer Casper_06c94c3d vindt daarom dat de salderingsregeling moet blijven:



"Als een thuisaccu zoveel kost en zo weinig oplevert (vooral in de winter) dan is het eigenlijk de moeite niet waard. Wat mij betreft moet de salderingsregeling daarom ook blijven bestaan, want anders heb je weinig aan zonnepanelen. Het is vaak niet mogelijk om je eigen stroom optimaal te benutten. Als je op je werk zit, kun je geen vaatwasser of wasmachine aanzetten en als je thuiskomt is het vaak alweer donker. Maar een timer is gevaarlijk en wordt afgeraden door de brandweer. Ook andere apparaten zoals kookplaten, stofzuigers, strijkbouten, enz. gebruiken mensen vaak nadat ze uit hun werk komen. En natuurlijk ook een elektrische auto die je overdag leeg rijdt. Daarom moeten de netbeheerders slimmer omgaan met het overschot aan stroom, die overdag wordt opgewekt. Stop het in een mega-accu of maak er waterstof van, maar zadel de burgers daar niet mee op."

2. Pillen bij de Action en de bouwmarkt; drogisten voorzien ellende

Drogisterijen en apothekers zijn bang dat medicijnen na een wetswijziging overal voor het grijpen komen te liggen. De supermarkten vroegen om die wetswijziging, waardoor advies over pillen en poeders via een beeldscherm inwinnen mogelijk moet worden. De Tweede Kamer boog zich hier woensdag over.

NUjij'er Normale_Nederlander begrijpt drogisterijen en apothekers, maar denkt dat er niet veel verandert na de wetswijziging:



"Ik snap dat ze bang zijn dat mensen 'zomaar' medicijnen kunnen kopen en dat ze dan verkeerd gebruikt zullen worden. Maar dat kan nu al. Als ik niet wil dat de buurtdrogist weet dat ik regelmatig maagzuurremmers of neusspray koop dan ga ik die toch gewoon in een andere buurt halen?



Met de voorlichting op zich vind ik weinig mis. Ik ben zelf intelligent genoeg om te bepalen wat ik nodig heb voor simpele klachten, dus als ze vragen of ik advies nodig heb zeg ik meestal 'nee'. De enigen die ik er wel eens zelf om hoor vragen zijn ouders die iets voor hun kinderen nodig hebben, zoals: Welk koortsmiddel heb ik nodig voor een kind van x jaar?"

Op NUjij ontstond bij dit artikel een discussie over neussprays, omdat je aan dit middel verslaafd kunt raken. Zo zegt gebruiker Orkidea een neussprayverslaving te hebben en adviseert lezer Jhu om hiermee naar de huisarts te gaan. Ook vroegen andere lezers zich af wat zo'n verslaving precies inhoudt en hoe je ervan afkomt. Die vragen beantwoordden wij in een nieuw artikel.

Lezer Skywise had een neussprayverslaving en deelt haar ervaring:



"Zelf veertien jaar verslaafd geweest aan de neusspray. Het begon met een chronische ziekte welke zich uitte in enorme verkoudheid. Neusspray was dus de oplossing, dacht ik toen. Een paar sprays per dag werd één flesje per twee tot drie dagen.



Een aantal keer geprobeerd te stoppen op eigen kracht, nooit gelukt. De angst om zonder neusspray te zitten was niet te beschrijven.



Eindelijk de stap durven zetten om een afspraak te maken bij de kno-arts voor een celonbehandeling. Helaas, nog te vroeg om de behandeling te ondergaan. De opdracht gekregen om met de neusdouche en een spray van de kno-arts (Dymista) toch te stoppen en door te zetten. Nu 6 weken vrij van de neusspray Otrivin en ademen door de neus gaat best goed, vooral overdag. 's Nachts is niet prettig en met een verstopte neus wakker worden is dan ook niet ongewoon. A.s. maandag een nieuwe afspraak bij de KNO of het heeft geholpen. Hopelijk dan de OK voor de behandeling. Succes iedereen die met deze vervelende verslaving loopt."

3. Stengels en wilde planten: zo ziet een écht insectvriendelijke tuin eruit

De recordwarme jaarwisseling heeft de natuur in de war gebracht. Bomen zijn weken te vroeg gaan bloeien en insecten blijken voortijdig uit hun winterslaap gekomen. Op NUjij vroegen jullie je af of je zelf iets kunt doen om die insecten te helpen. Het antwoord op die vraag beantwoordden we in een nieuw artikel, waarin insectenexpert Jochem Kühnen vertelt over zijn kleine tuin die maximaal ingericht is op natuurlijk leven.

Gebruiker Riddique heeft ook een tuin ingericht op insecten en hoopt dat meer mensen dit gaan doen:



"Insecten zijn een feest voor het oog in de tuin. Waar je kijkt kruipt iets of vliegt iets. Al is het een groene vleesvlieg of een dansmuskietje. We moeten deze kleine diertjes leren herwaarderen. Ondanks dat ik een klein tuintje heb is ze ingericht op insecten, dus veel bloemen, planten en schuilplekken. En daar komen best bijzondere soorten op af! Hopelijk doen meer mensen dit na het lezen van dit artikel."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing en de bijdrage die ze leveren aan NU.nl. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.

Aanbevolen artikelen