Lezers over nachtwerk: 'Mijn bestelling mag wel een dag later komen'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks dragen jullie bijdragen bij aan actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Werken in de nacht: waarom mensen er zélf voor kiezen

Momenteel hebben we in ons land 1,3 miljoen nachtwerkers en een deel van hen kiest daar zelf voor. Wij vroegen lezers waarom ze hiervoor kiezen. Zo vertelde verpleegkundige Remco dat hij graag nachtdiensten werkt omdat hij dan meer tijd voor zijn patiënten heeft. Bert, nachtreceptionist in een ziekenhuis, vindt het een voordeel dat hij overdag voor zijn kinderen kan zorgen als zijn vrouw werkt.

Dit onderwerp riep bij veel lezers ook de vraag op of het ongezond is om op onregelmatige tijden te werken. Gebruiker Joost_25ef473f is er van overtuigd dat dit zo is en ook Herman_Herman_beaccc wijst in zijn reactie op de gezondheidsrisico's. Wij beantwoordden jullie vraag in een nieuw artikel, waarin blijkt dat die risico's er inderdaad zijn.

Broeder_Mark draait al jaren nachtdiensten en merkt dat het nu meer van hem vraagt:



"Nachtdiensten, tja... In mijn twintiger jaren draaide ik ze fluitend. Heb het zelfs een paar zomers week op, week af gedaan. Ik kon de hele dag slapen, geen probleem."



"Nou ik wat ouder ben, merk ik dat de toeslagen niet voor niets zijn. Het slapen overdag gaat wat lastiger: als ik vijf uur aaneengesloten slaap, ben ik blij. En vooral het terugschakelen naar normaal dagritme wordt lastig. De eerste dag overdag wakker, lijken je organen tegen je te schreeuwen dat je hoort te slapen."



"Nog een paar jaar en dan hoef ik niet meer. Gelukkig heb ik een zorgzame werkgever die er al rekening mee houdt en werk ik doorgaans maar twee of drie nachten achter elkaar. De jonkies vinden dat prima en draaien fluitend extra."



"Maar het is sowieso een bijzonder fenomeen, dat je meegemaakt moet hebben om het echt te begrijpen."





"Ik ben dankbaar dat er zoveel mensen zijn die zich dienstbaar opstellen en ons land dag en nacht draaiende houden. Ik vind het dan ook leuk om te lezen dat er mensen zijn die het leuk vinden en er voordelen van zien. Zo had ik het nooit bekeken."



"Toch zullen er veel mensen zijn die liever reguliere werktijden hebben. Ik ben dan ook kritisch naar onze maatschappij, want van mij mag bijvoorbeeld de webshop bestelling meestal ook best een dag later komen. Ik ben dan bereid extra te betalen als het wél de volgende dag moet komen. Als webshops dat geregeld krijgen, kunnen ze 's nachts met een kleinere ploeg werken."

2. Schatzoekers negeren verbod en graven toch naar mogelijke nazischat Ommeren

Begin vorige week werd er een heuse schatkaart ontdekt in het Nationaal Archief. De schat zou aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Buren zijn begraven door soldaten. De gemeente Buren raadde de bewoners af om op zoek te gaan omdat dit gevaarlijk is, maar schatzoekers negeerden dit en sloegen aan het graven.

Lezers vroegen zich onder dit artikel af: hoeveel echte schatten zijn er eigenlijk nog in Nederland? En mag je daar zelf wel zomaar naar op zoek gaan? Wij beantwoordden die vraag in een nieuw artikel.

Gebruiker Krantenkoppie is blij met de Nederlandse regelgeving over schatzoeken:



"Wat fantastisch dat instituten en universiteiten mensen oproepen om mee te doen. Dit gebeurt meteen ook onder de goede begeleiding van archeologen en wetenschappers om geen schade te veroorzaken. En dit alles met uitleg over het verleden. Het is goed om te lezen dat de voorwerpen van deze archeologische opgravingen veeleer om de historische waarde dan de financiële waarde gaat. Daarom moet dit onder begeleiding, zorgvuldig en met grote voorzichtigheid gedaan worden. Ik heb meer inzicht gekregen door dit artikel."

3. Wat doet een makelaar precies voor je?

Vanaf 1 januari werken alle makelaars van brancheverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro met een logboek waarin alle biedingen op een koophuis staan geregistreerd. Op NUjij vroegen lezers zich af hoe een makelaar je kan helpen bij het vinden van een huis. Zo denkt lezer Causaal_Verband dat een makelaar een achterhaalde functie is. Wat een makelaar precies voor je kan doen? Wij beantwoordden deze vraag in een nieuw artikel.

Op NUjij deelt lezer Baschinist een ervaring met een makelaar:



"In het afgelopen jaar heb ik mijn huis verkocht. Ik heb wel gekeken of ik het zelf kon doen, maar in verband met werk in het buitenland leek het me toch praktischer om een makelaar in de hand te nemen. Het viel in eerste instantie al niet mee om er een te vinden die transparant is over de tarieven. De "wat kost het"-vraag is vaak te moeilijk."



"Uiteindelijk kreeg ik de vragen van potentiële kopers een-op-een doorgestuurd met de 'opdracht' deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is op zich niet erg als dat normale vragen zijn die een makelaar niet kan weten. Maar een keer of vijftien de vraag beantwoorden hoe oud de cv-ketel is, begon een beetje te irriteren. Voor dat soort gezeik had ik nou net een makelaar ingehuurd, maar dat bleek ik toch geheel verkeerd te zien. Kortom… De volgende keer doe ik het lekker zelf."

