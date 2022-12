Beste NUjij-reacties Abortuspil via huisarts | Verwarring over 'horrorpoller'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks dragen jullie bijdragen bij aan actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Mariëtte Hamer: 'Seksueel wangedrag is geen incident, het zit in onze cultuur'

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel geweld, trok eerder deze week enkele conclusies over seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland. De gebeurtenissen bij bijvoorbeeld The Voice of Holland en bij voetbalclub Ajax zijn volgens haar aanwijzingen dat we niet meer kunnen spreken over incidenten. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een structureel probleem dat in de Nederlandse cultuur geworteld ligt.

Op NUjij gingen gebruikers hierover in discussie. Lezer Khaleesi heeft zelf negatieve ervaringen met grensoverschrijdend gedrag en is daarom vertrouwenspersoon geworden:



"Vanwege alle aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag was ik in de veronderstelling dat mensen nu wel doorhadden wat wel en niet toelaatbaar gedrag is. Maar helaas… De afgelopen weken ben ik twee keer op een manier benaderd waarbij ik mijn grenzen aan moest geven. Daarom heb ik besloten dat ik de vertrouwenspersoon wil worden van mijn sportvereniging. De vacature was nog onvervuld. Er was in het vijftigjarig bestaan van de club ook nog nooit een incident geweest, werd mij trots verteld. Ja, wellicht ook omdat er niemand was om je bij te melden. Als er iemand was geweest had ik dat eerder genoemde incident wellicht wel gemeld. Ben benieuwd!"





"Vanwege alle aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag was ik in de veronderstelling dat mensen nu wel doorhadden wat wel en niet toelaatbaar gedrag is. Maar helaas… De afgelopen weken ben ik twee keer op een manier benaderd waarbij ik mijn grenzen aan moest geven. Daarom heb ik besloten dat ik de vertrouwenspersoon wil worden van mijn sportvereniging. De vacature was nog onvervuld. Er was in het vijftigjarig bestaan van de club ook nog nooit een incident geweest, werd mij trots verteld. Ja, wellicht ook omdat er niemand was om je bij te melden. Als er iemand was geweest had ik dat eerder genoemde incident wellicht wel gemeld. Ben benieuwd!" En net als veel andere gebruikers vroeg lezer AleXvanB zich af wat de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag precies is. Daar ging onze redactie mee aan de slag en leidde later die dag tot een nieuw artikel.

2. Eerste Kamer akkoord: abortuspil voortaan ook verkrijgbaar via huisarts

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat huisartsen de abortuspil mogen voorschrijven aan ongewenst zwangere vrouwen. Tot nu toe moest de pil worden aangevraagd bij een abortuskliniek.

NUjij'ers gingen in discussie over deze ontwikkeling. Zo denkt lezer Ceres dat dit de drempel voor vrouwen in een kwetsbare positie verlaagt:



"Fijne verandering. Scheelt toch weer voor vrouwen die lastig naar klinieken kunnen, om bijvoorbeeld geloofsovertuiging van familie of relaties met geweld en controle. Verkrijgbaarheid bij de huisarts haalt toch een hoge drempel weg. Ja, dit is makkelijk te gebruiken als je geen zin hebt om een hoesje te gebruiken. Maar dat zegt niet dat het niet voor iedereen beschikbaar moet zijn. Je kan niet iedereen en iedere situatie over één kam scheren."

Ook NUjij'er Angel_Kleine vindt het een goede ontwikkeling. Zij spreekt uit eigen ervaring:



"Ik vind dit erg goed, ik had ooit een miskraam. Rond 7 weken waren we. Hartje was gestopt, dit middel wordt daar ook voor gebruikt, want als de baby niet loslaat dan wordt het ongezond, ook voor de mama. Ik moest een heel ziekenhuis door en tussen de hoogzwangere wachten op de gynaecoloog, dit is een enorm pijnlijke ervaring geweest. Mijn wereld was kapot! Erg fijn dat je dan bij je vertrouwde huisarts terecht kan."





"Ik vind dit erg goed, ik had ooit een miskraam. Rond 7 weken waren we. Hartje was gestopt, dit middel wordt daar ook voor gebruikt, want als de baby niet loslaat dan wordt het ongezond, ook voor de mama. Ik moest een heel ziekenhuis door en tussen de hoogzwangere wachten op de gynaecoloog, dit is een enorm pijnlijke ervaring geweest. Mijn wereld was kapot! Erg fijn dat je dan bij je vertrouwde huisarts terecht kan." De dicussie riep bij NUjij'er Lex_le het idee op om anticonceptie ook voor vrouwen boven de 21 in het basispakket te stoppen. Volgens verschillende lezers verkleint dat de kans op ongewenste zwangerschappen en is zo de abortuspil minder hard nodig. Over deze stelling lieten we jullie de volgende dag discussiëren.

3. Den Haag schakelt beruchte 'horrorpoller' uit na meer dan vijftig ongelukken

De 'horrorpoller' in Den Haag was vorige week volop in het nieuws. De beruchte paal die als beweegbare verkeersbarrière in het wegdek kan verzinken, is daar zó vaak aangereden dat de gemeente hem nu heeft uitgeschakeld.

NUjij'er Ja_Hoor_aebbcb begrijpt dat je zo'n poller over het hoofd kunt zien:



"Ik ken de situatie van deze poller niet heel goed. Maar ik heb eens meegemaakt dat een poller standaard altijd omlaag was. Wegens werkzaamheden mocht je nu wel (een jaar lang) met de auto daarover. Tot op één avond, straatverlichtingen stonden uit. Ik reed zoals normaal, zag dezelfde reflector als afgelopen jaar. En toch zei iets me ff te stoppen. Ik keek naar links/rechts voor fietsers. Ik wil rijden en de parkeersensoren gingen af. Hij stond weer omhoog. Nou het had niet veel gescheeld."

Toch begrepen veel lezers juist niet hoe je zo'n poller kunt missen. Ook gebruiker Joey_a55d7d1b vraagt zich dat af. "Het lijkt een rechte rechtdoorgaande weg, maar het wordt duidelijk aangegeven." Hoe dit precies zit? Wij beantwoordden meerdere vragen die op ons reactieplatform gesteld werden in dit artikel.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing en de bijdrage die ze leveren aan NU.nl. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

Aanbevolen artikelen