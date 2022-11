Beste NUjij-reacties Oranje over OneLove | Excuses voor slavernijverleden

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Geen statement Oranje over OneLove-kwestie: 'Punt achter politieke zaken gezet'

Het Nederlands elftal maakt vrijdag in het WK-duel met Ecuador geen statement over het verbod op de OneLove-aanvoerdersband. Bondscoach Louis van Gaal zei donderdag op een persconferentie dat Oranje een punt achter de politieke kwesties heeft gezet.

Gebruiker Ferenc_Hortvh vindt dat je in dit geval geen punt achter politieke zaken kunt zetten:

"Ik ben van mening dat sport en politiek onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Of je dat nu wilt of niet. We kunnen allerlei argumenten bedenken die voor of tegen pleiten. Feit is dat we het erover hebben."

"Sport wordt al decennia of misschien al eeuwen gebruikt als politiek instrument. Kijk naar de Olympische Spelen. 1936, jaren tachtig, China en Melbourne."

"Het is een illusie dat sport neutraal is of hoort te zijn. Ook dat is namelijk een keuze. Ergens een punt achter zetten en je focussen op sport is ook een statement."

NUjij'er Auratus denkt hier anders over en is het eens met Louis van Gaal:

"Ik geef Van Gaal (en zijn elftal) hierin gelijk. Het moet voor hen nu om het voetballen gaan. De politici hebben helemaal geen poot om op te staan, want de Nederlandse regering heeft een afvaardiging van politici gestuurd. Laat die maar met een OneLove-band op de tribune gaan zitten naast Infantino."

"De KNVB is aan zet als het om een statement gaat vanuit het voetbal. Het Nederlands elftal heeft alle aandacht voor de wedstrijd en trainingen nodig. Er staat al genoeg spanning op hun wedstrijden."

"Ik ben benieuwd hoeveel Europese voetbalbonden op Infantino stemmen bij de komende verkiezingen voor het presidentschap van de FIFA. Laat daar maar zien wat je van dit alles vindt."

Kabinet biedt op 19 december op acht plekken excuses aan voor slavernijverleden

Het kabinet gaat op 19 december excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van de NOS. De excuses worden aangeboden in toespraken op acht verschillende plekken.

NUjij'ers gingen hierover in discussie. Zo vindt gebruiker Tignousti dat dit deel van de geschiedenis erkend mag worden:

"Excuses worden aangeboden namens de Nederlandse Staat. De Nederlandse Staat is een entiteit op zich die historische continuïteit heeft en nog steeds bestaat. In het verleden heeft die Staat slavernij systematisch ondersteund."

"Overigens heeft excuses aanbieden niks te maken met schadevergoedingen. Er hadden allang rechtszaken kunnen plaatsvinden. De rechter is echt niet afhankelijk van een schuldbekentenis. Er is overweldigend bewijs voor slavernij, of het kabinet of wij daar nu wel of niet spijt van hebben."

"Voor wat betreft het individu: als je trots bent op de Nederlandse geschiedenis en je die toe-eigent, mag je ook dit deel van de geschiedenis erkennen. Erkennen dat het fout was, dat de Nederlandse Staat fout was en dat de excuses namens de Staat door het kabinet op zijn plaats zijn."

Prijs kunstkerstboom omhoog, klant bespaart op buitenlampjes

Kunstkerstbomen zijn dit jaar 10 procent duurder. Dat komt volgens Intratuin-directeur Peter Paul Kleinbussink door gestegen transportkosten. Intratuin verkoopt jaarlijks ruim 100.000 echte bomen en bijna evenveel kunstkerstbomen. Kleinbussink verwacht beide bomen weer veel te verkopen, omdat mensen in crisisjaren niet bezuinigen op gezelligheid.

NUjij'ers discussieerden over het zetten van een echte boom of een kunstkerstboom. Zo stond er altijd een echte boom bij gebruiker PrimeN123 binnen, maar koos hij een tijd geleden toch voor een kunstboom:

"Wij kochten voorheen elk jaar een Nordman, heerlijke geur en mooie takken. We zetten de boom elk jaar wat vroeger omdat we de sfeer zo leuk vonden met de lampjes erbij in de donkere dagen. Uiteindelijk was de boom vaak tegen Kerst al half kaal…"

"Omdat het elk jaar toch wel een bedrag was, hebben we eens via Marktplaats een tweedehands (second life, duurzaam) kunstkerstboom gekocht en ik moet eerlijk zeggen dat we er zeer tevreden over zijn."

"Als we nu de kerstshows bezoeken, zien we dezelfde boom voor een factor vijf van de prijs die wij ervoor betaald hebben. Dat vind je als Nederlander natuurlijk altijd leuk om te zien. Daarnaast is hij zo opgezet en zo weer afgebroken, en geen naalden! Wel zo handig met de kleintjes en de katten, en zo zijn we toch een beetje 'duurzaam' bezig, denk ik...? Het enige wat mist is de geur... Maar die denken we er maar bij dan."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

Aanbevolen artikelen