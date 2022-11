Beste NUjij-reacties Sanil B. schuldig bevonden | Raket neergekomen in Polen

Sanil B. als enige schuldig bevonden aan dood Carlo Heuvelman en krijgt zeven jaar cel

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag uitspraak gedaan in de Mallorca-zaak. Sanil B. is schuldig bevonden aan de dood van Carlo Heuvelman en is veroordeeld tot zeven jaar cel. Mees T. en Hein B. zijn vrijgesproken als het gaat om de dood van de man uit Waddinxveen, maar krijgen 2,5 jaar cel voor ander geweld die nacht.

Gebruiker JanV bekeek de livestream van de rechtszaak en hoopt dat deze uitspraak een waarschuwing is voor anderen:

"Ik heb de uitspraak live gezien en heb veel waardering voor de rechters. Ik hoop dat met deze uitspraak een heel stevig signaal wordt gegeven richting anderen die menen geweld te kunnen gebruiken. Ik hoop dat de nabestaanden hiermee enigszins tevreden kunnen zijn, hoewel voor hen geen straf goed genoeg zal zijn omdat het leed altijd zal blijven."

Marcel1004 merkt dat veel mensen twijfelen over de hoogte van de straffen, maar denkt dat de rechters een weloverwogen uitspraak deden.

"Ik merk veel scepsis over de hoogte van de straffen van Sanil B., Mees T. en Hein B. Heb de hele zitting gevolgd en kan niets anders zeggen dan dat de rechtbank echt een weloverwogen vonnis heeft gewezen in deze zaak."

"De straf van Sanil B. is beduidend lager, evenals die van Mees T. en Hein B. Bij die laatste twee was er dan ook best weinig 'hard bewijs'. Tegen Sanil B. leek het al een gelopen wedstrijd door het DNA dat was aangetroffen."

"Ook opmerkelijk dat de rechtbank bij de 'minder bekende verdachten' juist véél hoger in de boom is gaan zitten. Daar waar werkstraf werd geëist zijn er gevangenisstraffen tot wel dertig maanden opgelegd. Dat is echt heel fors."

"Eén ding is in ieder geval gebleken: het 'solidair' zijn aan elkaar is zwaar bestraft. Geen opening van zaken gegeven, stelling enige betrokkenheid ontkennen etc. heeft de straf wel verhoogd."

"Sterkte gewenst aan de nabestaanden en succes met het hoger beroep. Zeker de jongens die zwaarder zijn gestraft zullen dit aantekenen."

Volgens NAVO was raket in Polen waarschijnlijk Oekraïens luchtdoelgeschut

De wereld schrok toen dinsdag een raket neerkwam in een Poolse plaats bij de grens met Oekraïne. Eerst werd er rekening gehouden met een Russische raket. Nu lijkt het erop dat het om een Oekraïense luchtafweerraket ging. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei dat als Oekraïne daarbij een dodelijke explosie over de grens met Polen heeft veroorzaakt, dat Rusland te verwijten is.

Veel NUjij'ers reageerden op dit onderwerp. Gebruiker CrannBuidhe kan zich in de uitspraak van de NAVO-chef vinden.

"De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gebruikt woorden van dezelfde strekking. Het maakt niet uit voor Duitsland wiens raket in Polen is gevallen. In elk geval is het de schuld van Rusland omdat het Oekraïne heeft aangevallen."

"Ik sluit mij hierbij aan. Het is dankzij Ruslands aanvalsoorlog dat luchtverdedigingswapens ingezet moeten worden. Helaas treffen die niet altijd doel en de zwaartekracht doet de rest. Oorlogsvoering is nooit zonder zulke risico's, maar het geeft wel aan hoe dichtbij die oorlog gevoerd wordt."

Verstappen schrok van haatreacties: 'Zelfs mijn familie kreeg ervan langs'

Max Verstappen is flink geschrokken van de vele haatreacties en bedreigingen die hij en zijn familie hebben ontvangen na de tumultueus verlopen Grand Prix van Brazilië. De Nederlander negeerde zondag in São Paulo een teamorder om teamgenoot Sergio Pérez voorbij te laten.

NUjij'er Asimo is het niet eens met de actie van Verstappen, maar vindt het absurd dat hij en zijn familie via sociale media veel haatdragende berichten en bedreigingen ontvingen:

"Ik vond, en vind dit nog steeds, dat Max Verstappen Pérez voorrang had moeten geven. Dat is gewoon collegiaal en ook in het belang van het team. Door voorrang te geven toon je dat je een teamplayer bent. Doe je dit niet, dan ontstaat het tegenovergestelde beeld."

"Verstappen zou er goed aan doen ook hier zelfreflectie te tonen, want dit beeld heeft hij door zijn actie zelf ook geschapen."

"Verstappen heeft gelijk dat niet iedereen, Asimo incluis, het 'hele' verhaal kent. Maar alles wijst op een 'vereffening' voor iets wat Perez eerder zou hebben 'geflikt'. Maar daar zou je in mijn optiek boven moeten staan."

"Dat gezegd hebbende is het natuurlijk absurd om vervolgens helemaal los te gaan op sociale media en richting de familie van Verstappen. Dat gaat inderdaad veel te ver en slaat helemaal nergens op. Daar heeft Verstappen groot gelijk in, alsmede dat dit eerder uitgesproken had moeten worden. Dit laatste is waar het ook mis is gegaan."

"Kortom, een leermoment voor alle betrokken partijen."

