Antwoorden van de NUjij-redactie: 'Alle gebruikers krijgen dezelfde behandeling'

Hoe werkt dat moderaten van ons reactieplatform NUjij nou precies? Je leest hier de antwoorden van NUjij-redacteur ENV_ op jullie beste en meest gestelde vragen. Een overzicht van de vorige vragensessies vind je hier.

Jurroen: Waarom wordt mij niet verteld om welke reden mijn reactie gemodereerd of verwijderd wordt? Hoe kan ik hier nu lering uit trekken?

"We krijgen dagelijks heel veel reacties binnen en moeten dan ook snel werken om alles te modereren. Daarom is het voor ons niet mogelijk om bij elke reactie nog eens extra feedback te geven; dat kost te veel tijd die dan ten koste zou gaan van het modereren van andere reacties."

"Veel lezers suggereren dat we met één enkele knop na het afkeuren nog een reden voor verwijdering zouden kunnen geven (bijvoorbeeld een keuzemenu: a. Aanstootgevend, b. Off-topic, etc.). Maar die ene extra knop zorgt er al voor dat een reactie twee keer zoveel tijd kost om te verwerken, en we zitten op veel momenten al aan ons toppunt qua drukte. Een extra taak als deze past er dus helaas niet bij."

"Wel kun je altijd mailen naar nujij@nu.nl wanneer je graag een toelichting wilt over een reactie die is weggehaald. We kijken graag met je mee!"

Lemmy: Laat vaste gebruikers een bepaalde (positieve) reputatie opbouwen en bij een vooraf bepaalde grens buiten de auto mod houden. 'Goede' gebruikers zullen daar niet snel misbruik van maken en als dat wel het geval is, alle posts van die gebruiker laten auto-modereren (bijv. voor een x aantal posts) tot er weer een bepaald aantal reputatiepunten zijn behaald (meerdere mogelijkheden zijn daarvoor te bedenken). Wat vind je van deze suggestie?

"Dit is zeker een goed idee, en varianten hierop zijn al vaker door lezers gesuggereerd en door ons besproken. Waar we hier op de NUjij-redactie vooral tegenaan lopen, is de technische kant. Het is op het moment nog niet mogelijk om een gebruiker op zo'n automatische manier meer of minder makkelijk te laten reageren, met of zonder handmatige moderatie door ons."

"Maar zoals gezegd, het is absoluut een goed idee en het staat op ons lijstje voor toekomstige mogelijke updates voor ons systeem."

Pieter: Hoe kijken jullie tegen het gedrag van de gebruikers aan met betrekking tot het geven van een respect-duimpje? Het valt mij vaak op dat niet onderbouwde meningen of reacties die niet langer dan één zin zijn evengoed veel respects ontvangen. Er zijn zelfs gebruikers die in hun reactie schrijven dat bij een te veel aan respects hun reactie verwijderd wordt. Vinden jullie dat het geven van een respect zijn doel voorbij is geschoten?

"We zien de mogelijkheid voor het geven van een respect als een goede manier voor lezers om aan te geven wat ze van een andere reactie vinden. Ook wanneer een korte reactie veel duimpjes ontvangt, geeft dat juist aan dat die mening vaak gedeeld wordt. Dat is voor zowel ons als voor de lezer een opsteker over de discussie."

"Tegelijk is het soms zo dat een ongepaste reactie wat te lang blijft staan als het heel druk is. En zo'n reactie kan in een korte tijd al veel respects ontvangen. We letten er bij het verwijderen van een reactie echter niet op hoeveel respects deze heeft: wanneer iets niet binnen onze huisregels past, dan hoort het ook niet online te zijn. Voor een gebruiker lijkt het wellicht zo dat een reactie bij te veel duimpjes weg moet, maar het aantal respects speelt dus geen rol."

"Lezers vragen vaak of we naast de optie voor een duimpje omhoog ook de optie voor een duimpje omlaag kunnen aanbieden bij een reactie. Dit doen we nu niet, omdat we liever zien dat mensen die het niet met elkaar eens zijn met elkaar in discussie gaan in plaats van dat ze elkaar 'downvoten'. Wel zien we dat dit een zeer vaak voorgestelde functie is, dus ik sluit niet uit dat we ooit gaan experimenteren met andere knoppen behalve het duimpje omhoog. Maar dat is voor nu nog niet aan de orde."

Achterkamp: Hoe kan het dat eerder gemodereerde en toegelaten reacties toch achteraf weer worden verwijderd, zeker als er veel likes op komen?

"We krijgen dagelijks veel reacties te verwerken, en dat heeft soms als gevolg dat er iets tussen de moderatie door glipt. Die blijven dan langer online staan dan de bedoeling is. Denk bijvoorbeeld aan racistische of op een andere manier aanstootgevende reacties. Door oplettende gebruikers worden dergelijke reacties vaak alsnog gerapporteerd, waardoor we ze achteraf weg kunnen halen."

Melchior: Waarom schuilen moderators achter initialen terwijl schrijvers van artikelen wel met naam bekend zijn?

"Het NUjij-team werkt inderdaad met initialen. We hebben hier een tijd geleden gekozen omdat een paar moderatoren persoonlijk benaderd werden via andere kanalen. We krijgen ook geregeld agressieve mails of zelfs online bedreigingen. Vanwege onze veiligheid en privacy is het voor ons het fijnst om met met initialen te werken in plaats van onze volledige naam."

Mataheru: Kan je naast reageren niet ook een poll aanbieden? Bijvoorbeeld bij maatschappelijk artikelen? Waar men eens/oneens of geen mening kunnen aangeven. Dan kan je namelijk in een oogopslag zien hoe meningen statistisch verdeeld zijn.

"Sinds kort hebben we inderdaad zo'n optie! Gebruikers van de NU.nl-app hebben nu een NUjij-knop in het balkje onderin. In dit gedeelte van de app kun je dagelijks onder andere een stelling vinden die ingaat op actueel nieuws. Hierbij kun je 'eens' of 'oneens' stemmen en daarna krijg je de percentages van de andere stemmers te zien. Ook kun je daarna in een reactie onder de stelling je mening toelichten, zodat andere gebruikers op je kunnen reageren."

Peter: Als ik reageer, wordt mijn reactie vaak niet of later geplaatst, ook al is het een kleine opmerking over bijvoorbeeld een spelfout. Wat is hier de reden van? Hebben sommige mensen een kruisje achter hun naam?

"Wat we het liefst zien op NUjij is dat gebruikers inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp van het artikel waar ze op reageren. Het verbeteren van taalfouten van andere gebruikers is niet inhoudelijk, maar vaak een beetje neerbuigend. Daarom halen we dat soort reacties altijd weg."

"Wanneer je een spelfout aantreft in een artikel, reageer dan met '@Redactie', dan weten we dat het over het artikel gaat en niet over een andere reactie. Dan passen we de fout in kwestie meteen aan. En in dat geval ook een schouderklopje voor jezelf omdat je zo goed hebt opgelet ;-). Je kan ook altijd mailen naar nujij@nu.nl als je een fout ziet."

"Wat het kruisje betreft: alle gebruikers krijgen dezelfde behandeling. Dat houdt in dat uit alle geplaatste reacties willekeurig een steekproef wordt genomen. Deze reacties worden door ons handmatig gemodereerd. De rest doet onze AI."

Johan: Ik stoor mij enorm aan een groot aantal "trollen" die ik op NUjij tegenkom. Voorheen kon ik deze trollen in de app blokkeren d.m.v. de keuze "negeren". Waarom is dit nu niet meer mogelijk? Het zou het leesplezier van met name de F1-artikelen voor mij enorm verhogen.

"Wat vervelend dat je hier zoveel last van hebt, dat is niet de bedoeling. De negeeroptie is nog steeds mogelijk, wellicht dat je 'm over het hoofd ziet! Klik iemands gebruikersnaam aan, dan zie je bovenaan wanneer iemands account is aangemaakt. Daaronder zie je de optie 'Gebruiker negeren'. Rapporteren mag overigens ook! Dat kan door middel van het vlaggetje rechts onderin. Wanneer je een trol rapporteert, kunnen we deze persoon een waarschuwing geven."

"Mocht de negeeroptie bij jou niet werken of niet zichtbaar zijn, mail dan even naar contact@nu.nl. Dan kijken zij verder met je mee."

Er zijn vrij veel artikelen waarvan bij voorbaat duidelijk is dat de reactiemogelijkheid op den duur gesloten wordt. Vaak lees ik oproepen van leden om bij zulke artikelen de reactiemogelijkheid überhaupt niet aan te zetten. Wat is de overweging om in eerste instantie wel de optie om te reageren te geven?

"Verzoeken van lezers om reacties te sluiten, nemen we altijd erg serieus. Reacties over een gevoelig onderwerp, bijvoorbeeld een (dodelijk) ongeluk waar nog weinig over bekend is, sluiten we vaak ook meteen omdat hierover geen inhoudelijke discussie mogelijk is."

"Soms kiezen we er toch voor om een discussie open te houden; dit doen we af en toe wanneer het onderwerp veel reacties en emotie oproept. We willen lezers namelijk de ruimte geven om, bijvoorbeeld na een langlopende vermissingszaak, hun condoleances achter te laten of medeleven te betuigen. Het is absoluut niet de bedoeling dat er daar vervelende reacties onder komen te staan, of speculaties over de toedracht."

"We nemen dan ook extra de tijd en ruimte om die reacties zoveel mogelijk in goede banen te leiden en sluiten het artikel meteen wanneer we merken dat dit niet lukt."

