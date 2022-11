Beste NUjij-reacties Midterms in de VS | Wolf beschieten met paintballgeweer

Republikeinse megawinst lijkt er niet in te zitten bij midterms

Dinsdag vonden in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen (midterms) plaats. De Republikeinen hebben geen overtuigende overwinning behaald, maar lijken wel een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te veroveren. In de strijd om de Senaat is er een meevaller voor de Democraten. Die strijd komt nu aan op de uitslagen van de staten Nevada, Arizona en Georgia.



Lari_Koek is blij met deze tussentijdse uitslag:

"Ik vind dit nu al goed nieuws. De rode tsunami is uitgebleven. Dat betekent dat veel Amerikanen het antidemocratisch gevaar op rechts serieus nemen. En als er maar genoeg gaan stemmen, dan kunnen Democraten ook in economisch mindere tijden op voorsprong staan."

"Of Biden na deze midterms vleugellam is, is nog afwachten. Maar dat de Democraten kansloos zouden zijn wegens de inflatie is dus onzin gebleken, en dat hebben ze knap gedaan."

Het is nog even wachten op de uiteindelijke uitslag, maar Dustin_de_Wind is hoe dan ook tevreden. Want al komt er een Republikeinse winst, dan is die kleiner dan verwacht. En dat is veelzeggend:

"Als er al sprake is van een Republikeinse winst, dan is die lang niet zo groot als verwacht. En dat bij de midterms, waar de oppositie doorgaans goede zaken doet."

"De demografische ontwikkeling van de VS keert zich langzaam maar zeker tegen de Republikeinen. Daarom doen ze er alles aan om het kiesproces te traineren en de uitslagen ter discussie te stellen. De Republikeinse politiek gaat al lang niet meer over individuele vrijheden, die gaat over macht omwille van macht."

Gelderland sluit ernstig letsel voor wolf niet uit bij beschieten met paintballgeweer

Toezichthouders van de provincie Gelderland gaan een wolf op De Hoge Veluwe de komende tijd beschieten met een paintballgeweer. Daardoor moet het dier zijn angst voor mensen terugkrijgen. De provincie Gelderland sluit niet uit dat wolven ernstig letsel oplopen als ze worden beschoten met zo'n geweer.



NUjij'ers gingen over deze maatregel in discussie. Zo begrijpt Roeper_Woestijn dat de provincie ingrijpt:



"Onze kleine land heeft piepkleine natuurgebieden. In die beperkte ruimte zal de wolf eerder wennen aan mensen en minder bang worden dan in grote natuurgebieden zoals die in grotere landen voorkomen. En een enkele wolf zal geïnteresseerd raken en als intelligent dier inschatten dat al die mensen niet gevaarlijk zijn. Maar het blijft een wild dier, dus kan er ooit iets misgaan. Ik vind het daarom niet verkeerd de wolf te helpen om te leren op afstand van mensen te blijven."

"Paintballen kan dan helpen. Op zich is paintballen een tijdverdrijf waar mensen vaak flink voor betalen om aan mee te doen. Daarbij worden de deelnemers op diverse plaatsen geraakt met vaak blauwe plekken tot gevolg, maar niets ernstigs. Natuurlijk kan er een paintball per ongeluk een wolf op zijn oog treffen, wat dan schade zou kunnen veroorzaken. Maar met wat oefening moet dat risico wel te beperken zijn. Dus mogelijk zien we eerdaags een felgekleurde wolf rondstappen."



MHH vindt ook dat er ingegrepen moet worden, maar is het niet eens met de manier waarop:



"Als de wolven echt voor overlast voor mensen zorgen, moet de overheid echt goede maatregelen nemen. Maar dieronvriendelijke maatregelen zoals deze, waar het dier letsel van kan oplopen, slaan nergens op."



"We leven in een heel dichtbevolkt land, wolven hebben de ruimte nodig. Het is van tweeën één of er is genoeg ruimte waar het diervriendelijk genoeg is voor de wolven. Zo niet, dan moeten de wolven naar elders verplaatst worden waar ruimte genoeg is."

