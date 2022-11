Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Jumbo stopt met WK-reclame na storm van kritiek



Jumbo stopte woensdag met zijn reclamespotje voor het WK voetbal, dat sinds dinsdagavond te zien was, na een golf van kritiek. In de video waren dansende bouwvakkers te zien. Dat viel niet in goede aarde, omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar duizenden arbeidsmigranten zouden zijn omgekomen.



Lezer Jonh_de_Slager vindt dat de discussie rondom de Jumbo-reclame breder moet worden:



"Wat een hoop schijnheiligheid weer. Het kabinet gaat wel, het kabinet gaat niet. Iran mag wel, Iran mag niet. We weten allemaal dat Qatar wars is van mensenrechten en dat slavernij daar nog heel gewoon is. Officials van de FIFA hebben zich vorstelijk laten betalen om de organisatie naar Qatar te laten gaan."

"Maar ondertussen gaat alles door in Qatar. Ook gaat zowel Iran, het kabinet als het Nederlands elftal erheen. En dan zijn we verontwaardigd over het feit dat vijftig fans zich laten fêteren door Qatar en dat Jumbo bouwvakkers opvoert in zijn commercial. Ik laat het WK voor wat het is. Ik ben voetbalfan, maar ik zal geen wedstrijd kijken. Helpt dat? Waarschijnlijk niet. Maar het WK is mijn aandacht niet waard, juist omdat het in Qatar is."



Lezer W29 is vindt juist dat de discussie afdwaalt:

"Mensen die de reclame verdedigen met argumenten waarom we wel naar het WK moeten gaan, slaan echt volledig de plank mis. Kritiek is hier niet gericht op wel of niet naar het WK gaan. Zelfs niet op de vraag of je überhaupt reclame moet maken voor het WK."



"De kritiek is gericht op de inhoud van de reclame, waar bouwvakkers vrolijk de polonaise lopen terwijl er 6.500 bouwvakkers overleden zijn om dit evenement mogelijk te maken. Dan kun je hier komen betogen dat er overal in de wereld erge dingen gebeuren, of dat je anders helemaal nergens meer reclame voor mag maken. Maar dat zijn allemaal non-argumenten in deze."



"Kan je reclame maken met vrolijke bouwvakkers voor een evenement met anderhalf keer het Excelsior-stadion aan dode bouwvakkers? Dat is de vraag. Niet: moeten we naar het WK, zijn mensen hypocriet omdat ze ook een telefoon hebben, gebeuren er nog meer erge dingen of andere ridicule drogredenen vermomd als 'slimme' vragen."

38 scholen melden zich aan voor lespakket over Hanky Panky Shanghai

Voor het lespakket over het verjaardagslied Hanky Panky Shanghai hebben zich al 38 scholen aangemeld. Bij het zingen van dat lied maken kinderen spleetjes van hun ogen. Het lespakket, dat bestaat uit twee lessen van een uur voor kinderen uit groep zeven en acht, moet discriminatie en racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond tegengaan.



Lezer Erwin1129 heeft het liedje vroeger gezongen en was zich van geen kwaad bewust, maar ziet nu in dat het kwetsend kan zijn:

"Wij zongen het vroeger ook en ik heb me toen nooit gerealiseerd dat het kwetsend kon zijn. Ik kan me de gevoelens van een Aziatisch kind goed voorstellen. De film hierover heb ik gezien, het meisje wilde het liefst blind zijn en blauwe ogen hebben en ging zelfs een zonnebril dragen om haar ogen te verbergen. Ik vind dat pijnlijk. Laat mensen juist trots zijn op hun afkomst."



"Er zijn genoeg leuke andere verjaardagsliedjes. Er is er een jarig, Lang zal hij/ze leven en vele andere modernere varianten. Stop met die flauwe liedjes die kwetsend kunnen zijn voor kinderen."

Lezer MinderNuJij_MeerNuWij benadrukt waarom dit lespakket zo nodig is:

"Wat een goed initiatief. Dit is pas effectief actievoeren: een probleem erkennen en een oplossing bieden. Iedereen die ooit Hanky Panky Shanghai heeft gezongen (en dat zijn er denk ik best wel veel) kan reflecteren en inzien dat het eigenlijk niet kon."

"Maar als kind bedoelden we er niks slechts mee. Dat kan zo zijn, maar het normaliseert het gedrag wel. Daarom is het zo ontzettend goed dat deze actiegroep direct een kort lespakket van een tot twee uur aanbiedt voor scholen die dit willen veranderen."

