Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Duizenden euro's schade aan lijst Sixtijnse Madonna

Europese activisten lijmden zich de afgelopen weken vast op straat of in musea om klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde ook in het Duitse Dresden, waar een man en vrouw zich in augustus vastlijmden aan de Sixtijnse Madonna. De koepelorganisatie van musea in Dresden meldt dat er tussen de 3.000 en 5.000 euro nodig is om de lijst van het schilderij te restaureren.

NUjij'er Limbabwaan heeft geen begrip voor de actie:

"Demonstreren is een groot goed dat wij gelukkig in vrije landen hebben. Maar het recht om te demonstreren geeft demonstranten niet de vrijheid om andere wetten en vrijheden met voeten te treden. Hoe belangrijk de zaak waarvoor ze demonstreren ook kan zijn."



"Hier wordt gewoon moedwillig andermans eigendom vernield. Daar kan ik absoluut geen waardering voor opbrengen. Welke kromme argumentatie er ook achter zit om het te rechtvaardigen. Het milieu geeft aanleiding genoeg om te demonstreren, maar niet op deze manier."

Sunak volgt Truss op als nieuwe Britse premier

De 42-jarige Rishi Sunak was hij de enige geldige kandidaat om de opgestapte Lizz Truss op te volgen als partijleider van de Conservative Party en als Britse minister-president. Sunak is de eerste premier van kleur en de eerste hindoeïstische premier.

Gebruiker Scott_Hedrickx is blij met de nieuwe premier:

"Sunak was bij de eerste verkiezingen al de betere kandidaat. Maar de conservatieven van Boris Johnson gaven hem de Judas-stempel (vanwege de val van het kabinet van Boris) en stemden daarom op een nominatie voor Truss. Ik denk dat de Britten eindelijk kunnen doorpakken met deze man."

"Ik ben benieuwd hoe Sunak de huidige problematiek wil aanvliegen. Als econoom staat hij bekend om een gematigdere aanpak. Truss' plannen hebben de laatste weken enorm veel schade aangericht en deze man zal misschien wat verder moeten dan zijn originele standpunt om het weer te 'fixen'."

"Voor het geld hoeft hij het in ieder geval niet te doen. De beste man is bijna miljardair."

Gebruiker La_Poltrona is ook tevreden met Sunak, maar had liever nieuwe verkiezingen gezien:

"Sinds lange tijd weer een conservatieve premier met inhoud, zo lijkt het. Geen populist die met makkelijke oplossingen komt en daarmee het VK verder in de afgrond stort. Maar als je zo moreel failliet bent na May, Johnson en Truss, is het eigenlijk tijd voor algemene verkiezingen. Daar hebben de conservatieven natuurlijk een broertje dood aan want die zouden ze nu geheid verliezen. Maar het zou ze wel sieren ze nu uit te schrijven."

ALDI-huismerk even duur als dat van Albert Heijn

Wie producten van een huismerk koopt in de supermarkt, is daar bij ALDI net zoveel geld aan kwijt als bij Albert Heijn. Dat concludeert de Consumentenbond, die keek naar de prijzen van ruim honderd basisproducten bij de veertien grootste ketens in ons land.

NUjij'er Stefan020 zegt dat hij zichzelf voor de gek houdt tijdens het boodschappen doen:

"Het valt me op dat ik vooral mezelf in de maling neem. Ik doe zowel bij de Lidl als bij de Albert Heijn boodschappen. Bij de Albert Heijn kom ik met één tas naar buiten met een prijs die het dubbele is als een hele kar vol boodschappen bij de Lidl. Maar ga je even kijken naar wát je dan koopt, dan blijkt dat ik naar Lidl ga voor heel andere artikelen dan die ik bij de Albert Heijn koop."

"Bij de Lidl koop ik meer de bulkgoederen voor de voorraadkast waar ik een tijd mee vooruit kan, terwijl ik juist naar de AH ga voor de luxetapas, versartikelen, impulsaankopen voor de lekkere trek, merkartikelen en artikelen die ze bij de Lidl niet verkopen. Dus in mijn hoofd vergelijk ik appels met peren, waardoor het verschil tussen AH en Lidl groter lijkt dan het daadwerkelijk is. Gelukkig besef ik het zelf."



