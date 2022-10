Liz Truss is donderdag opgestapt als premier van het Verenigd Koninkrijk. De druk op haar positie nam enorm toe nadat twee van haar belangrijkste ministers vertrokken en de economie flinke klappen kreeg door haar plannen. Onze buitenlandexpert Matthijs le Loux zit om 12.00 uur klaar om al je vragen over de situatie in het VK te beantwoorden.

