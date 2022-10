Derryn: Hoe is het mogelijk dat Truss überhaupt prime minister kon worden? Ik kan me niet voorstellen dat haar partij niet eerder op de hoogte was van haar visie op de economie.



"Ik ben bang dat je dat aan de leden van de Conservatieve Partij moet vragen. Oké, dat is een beetje een flauw antwoord."



"Het was bekend dat Truss een fan is van 'trickle-down economics' (belast de rijken minder, dan stoppen zij zelf meer in de economie en wordt uiteindelijk iedereen daar beter van), het terugdringen van de invloed van de overheid en meer van dat soort zaken. Die zijn traditioneel populair bij de Conservatieve partijleden. Daarnaast stond Truss bekend als een loyalist van Boris Johnson en kreeg ze zijn zegen. Hij is nog steeds populair onder de leden, dus dat was ook een punt in haar voordeel."



"Dat gezegd hebbende, was op voorhand niet helemaal duidelijk hoe ver Truss bereid was te gaan (en hoe snel). Uiteindelijk kwamen Truss en Kwarteng met enorm ingrijpende plannen (zoals het volledig afschaffen van inkomstenbelasting voor de allerrijksten), zonder die te laten doorrekenen door de rekenkamer of uit te leggen hoe ze moesten worden bekostigd."



"Kortom, je kunt het de partijleden zeker aanrekenen dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt, maar het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre zij konden overzien welke directe consequenties die keuze zou hebben. Daar moet ik overigens wel bij zeggen dat de rivaal van Truss tijdens de leiderschapsverkiezingen van afgelopen zomer, Rishi Sunak, eigenlijk wel precies waarschuwde voor de gevolgen van de economische plannen van Truss."