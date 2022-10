Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Feyenoord-aanvoerder Kökçü draagt geen OneLove-band

Vorige week zondag, vlak voor de uitwedstrijd van Feyenoord tegen AZ, maakte de Rotterdamse club in een verklaring bekend dat aanvoerder Orkun Kökçü geen OneLove-band (een uiting tegen alle vormen van discriminatie) zou dragen. Deze band zou door alle Eredivisie-aanvoerders gedragen worden, maar Kökçü wilde dit vanwege zijn religieuze overtuiging niet doen. Die beslissing maakte veel los binnen de voetbalwereld. Ook NUjij'ers gingen er met elkaar over in discussie.

Lezer Hanz1951 heeft begrip voor zijn keuze:

"Citaat: 'terwijl lhbtiq+-organisaties de keuze van de Turks international betreuren. "We zitten in een leerproces."' Inderdaad, we zitten in een leerproces en onderdeel van dat leerproces is dat iedereen recht heeft op een mening die afwijkt van wat jij zou willen. Als het mij gevraagd zou zijn, zou ik die band wel hebben gedragen, maar voor mij is die beslissing van Kökçü net zo respectabel."

"Hij is door Feyenoord aangenomen om te voetballen en niet om meningen uit te dragen waar hij vanuit eigen overtuiging niet achter kan staan. Gezien zijn uitspraken hierover wil hij eenieder in zijn waarde laten en respecteert hij mensen met een andere mening. Laat hem nu ook in zijn waarde en respecteer hem en zijn mening."

"Niet het hebben van een mening is het grootste probleem, maar soms het uiting geven daaraan. Als hij zich discriminerend zou gedragen ten opzichte van anderen zou hem dat aan te rekenen zijn, maar mijns inziens niet zoals hij een en ander nu oppakt."

Lezer Maybehuman, die zelf homoseksueel is, kijkt er anders tegenaan:

"Ik als homoseksueel ben gek op voetbal en ik kijk ook graag een potje voetbal in het stadion. Maar als ik dan soms kinderen 'homo' hoor schreeuwen naar de scheidsrechter, dan doet dat toch wat met je. En we kunnen wel zeggen: 'we moeten allemaal niet zo op onze teentjes getrapt zijn', maar mensen beseffen ook totaal niet wat er bij andere mensen gebeurt als er wordt gescholden."

"Dus ik vind het erg prettig dat de KNVB hier aandacht aan geeft. Het is dan ook voornamelijk teleurstelling dat een jongen de band niet draagt. Natuurlijk, hij moet het helemaal zelf weten en het is zijn persoonlijke standpunt. Het is wat mij betreft jammer dat we nog niet zo ver zijn dat we geloof en seksuele voorkeur los van elkaar kunnen zien. Maar dat staat voor de rest geheel los van zijn persoonlijke beslissing."

OM acht drie man schuldig aan dood Carlo Heuvelman

Het Openbaar Ministerie zegt over voldoende bewijs te beschikken dat Sanil B., Mees T. en Hein B. schuldig zijn aan de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. De hoogste strafeis werd uitgesproken tegen Sanil B.: tien jaar. Tegen Hein B. en Mees T. is acht jaar geëist.

Lezer Asimo kan zich wel vinden in de eis:

"Ik begrijp het standpunt van het OM wel in deze. Al deze betrokken jongeren, zij het volwassen in leeftijd, hadden opeens last van 'geen actieve herinneringen' en niemand claimt deel uitgemaakt te hebben van de 'fatale' klappen, ze houden elkaar de hand boven het hoofd."

"Er zijn in mijn optiek, en dus ook in de optiek van het OM, voldoende aanwijzingen dat zij op z'n minst direct betrokken waren bij de vechtpartij. Ik vind het kwalijk dat deze jongeren 'gokken' op vrijspraak door het gegeven dat nu alles afhangt van directe bewijslast. Is deze voldoende voor de eis die het OM hier stelt?"

"Daar gaat, uiteraard, de rechter over en niemand anders. Maar het volharden tegenover de rechter dat zij van geen kwaad bewust waren liet, zichtbaar, geen goede indruk achter bij de rechter. En dit laatste begrijp ik dus wel."

"Erg benieuwd naar de uiteindelijke uitspraak."

140.000 oud-studenten gaan rente betalen over studieschuld

De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog, meldde het ministerie van Onderwijs dinsdag. Deze stijging heeft gevolgen voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder zijn begonnen met terugbetalen. Voor huidige studenten met een lening geldt het hogere rentetarief ook, al betalen ze dat pas in de aflosfase. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de rentepercentages hoger dan 0 procent zijn en NUjij'ers gingen over deze ontwikkeling in discussie.

Zo schrijft student Anoniem_Hier:

"Veel studenten zijn boos, omdat ooit beloofd is dat er altijd 0 procent rente over de studieschuld zou blijven. Net zoals er toen beloofd is dat de studieschuld nooit zou worden meegenomen bij de hypotheek. Beide beloftes zijn dus niet nagekomen."

"Voor alle mensen die zeggen dat wij studenten ons aanstellen, dat we lui zijn, dat we moeten werken: ik woon zelf thuis, want ik woon redelijk dicht bij de universiteit, dus ik heb geen studieschuld. Vrienden van mij wonen op kamers, omdat ze lang moeten reizen. De huur is abnormaal hoog voor de kleine hokken die je krijgt. Studiekosten zijn 2.206 euro per jaar. Werken wordt zeker wel gedaan, maar naast sommige studies is dit gewoon erg lastig."

"Mijn studie (bèta) wordt als relatief zwaar gezien, en zelf merk ik ook dat werken lastig is. Ik werk zo'n zes uur per week, omdat ik meer niet trek. Er zijn genoeg studenten, die niet feesten, die ook moeten lenen."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.