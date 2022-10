Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Onduidelijk of sluiten scholen nuttige maatregel was

Woensdag verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van het kabinet bij de coronacrisis. Daarin wordt geschreven over de genomen maatregelen tijdens de crisis en de evaluatie hiervan. De OVV concludeerde dat het nog steeds onduidelijk is welk effect de sluiting van scholen eigenlijk heeft op de verspreiding van het coronavirus.

Lezer Bowser vindt dat het kabinet ondanks alles goed heeft gehandeld:

"Je kunt simpelweg stellen dat elk contact dat er niet is bijdraagt aan de reductie van besmettingen. Of het wijs is bijvoorbeeld scholen te sluiten gaat over proportionaliteit. Die is vooraf met aannames te bepalen en achteraf (in een steeds veranderend speelveld) nauwelijks vast te stellen."

"De belangrijkste les moet volgens mij zijn dat we sneller overgaan op milde maatregelen. Dat maar aankijken en uitstellen leidt ertoe dat ook 'draconische maatregelen' aan de orde komen (omdat code zwart in de zorg dreigt te ontstaan). Ons kabinet zit er niet om de populariteitsprijs binnen te slepen. Gewoon doen wat nodig is. Hoe eerder, hoe beter (mildere maatregelen)."

Lezer BozBoz had graag meer nuance gezien bij de keuze om de scholen te sluiten:

"Ik kan uit ervaring zeggen dat de scholen sluiten iets te drastisch is geweest. De regel om halve klassen 2,5 dag naar school te laten gaan was beter. Leerlingen houden contact met elkaar en zaten toch maar met maximaal vijftien leerlingen in de klas. Een goede tussenoplossing. Thuis werd er goed gewerkt, ook omdat leerlingen het best fijn vonden om een paar dagen per week vanuit huis te werken."

"Er was ook een mogelijkheid voor kinderen die een moeilijke thuissituatie hadden om de hele week op school te komen. Ook de pauzes waren meer verdeeld, zodat er meer ruimte was in de aula. Maatwerk dus, in plaats van de hele boel sluiten."

Vrouwen knippen haar af uit solidariteit met Iraanse vrouwen

De 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Jina Amini overleed vorige maand nadat ze door de Iraanse politie was opgepakt. Dat leidde wereldwijd tot woede en protesten. Veel vrouwen knipten bijvoorbeeld uit solidariteit hun haar af en filmden dit voor TikTok. NUjij'ers gingen met elkaar in discussie over de waarde van die handeling.

Lezer Tinkeringbell denkt dat zo'n gebaar weinig in gang zal zetten:

"Misschien is het een cultuurverschil, maar hoewel het een aardig gebaar van solidariteit en protest is, denk ik niet dat deze manier van protesteren uiteindelijk verschil gaat maken."

"Het is zo'n typische actie die je zo lekker gemakkelijk kan negeren. Zeker als er ergens op een niet heel zichtbare plek een klein plukje weggeknipt is, bijvoorbeeld in de nek. Maar het gaat geen regeringen omverwerpen of cultuuromslagen veroorzaken, daar geloof ik niks van."

Lezer Spector vindt zulke symbolische statements juist waardevol:

"Symboliek is superbelangrijk bij dit soort kwesties. Uiteindelijk is zo ongeveer alles wat mensen geloven of aanhangen simpelweg een verhaal. Al onze systemen, wetten, organisaties, rituelen, culturen: alles is een verhaal. Een imaginair iets."

"Veranderingen beginnen daarom met een verhaal en verhalen hebben een bepaalde kritische massa nodig om dominant te zijn. Symboliek helpt daarbij als universeel begrijpbare taal. Zonder symboliek geen revolutie."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.