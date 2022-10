Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Rapport over de stikstofproblematiek van Johan Remkes

Woensdag verscheen het langverwachte rapport van Remkes over de stikstofproblematiek. In het rapport staat dat het kabinet vijf- tot zeshonderd grote vervuilers moet "beëindigen" en dat de deadline om in 2030 de stikstofuitstoot te hebben gehalveerd blijft staan. De agrarische bedrijven die getroffen worden, moeten volgens het rapport "maximaal en ruimhartig" worden gecompenseerd.

Lezer Sebasti is blij met het rapport, maar vindt dat het te lang op zich heeft laten wachten:

"Miljardenbedrijven in de agrarische sector wilden een gesprek met het kabinet uit de weg gaan zolang er geen toezeggingen aan de boeren worden gedaan. Maar het probleem is dat er altijd te veel toezeggingen aan boeren zijn gedaan in het verleden."

"We weten al meer dan dertig jaar van dit probleem, maar elke keer werd een hand boven het hoofd van de boeren gehouden, voornamelijk door het CDA. Door de boerenlobby, politieke belangen en gebrek aan voortschrijdend inzicht zitten we nu in deze situatie."

"Het gaat deze miljardenbedrijven niet om het welzijn van de Nederlandse boer, noch om de natuur in Nederland, maar gewoon om keiharde euro's. De Nederlandse bevolking draait op voor de kosten en alle negatieve effecten van de vee-industrie, terwijl de winsten naar een beperkte groep profiteurs in de agro-industrie gaan."

"Nu moet de pleister er echt af en dat doet pijn, want zoals ze zeggen: zachte heelmeesters maken stinkende wonden."

Lezer Moxx begrijpt de pijnpunten van dit dossier, maar is blij met de uitkomst van het rapport:

"Ik had niet verwacht dat de uitkomst van dit rapport zo stellig zou zijn. Maar ik ben blij dat het maatschappelijk belang uiteindelijk zwaarder blijkt te wegen dan het belang van enkelen of een beroepsgroep. En dat eindelijk iemand, op basis van feiten, een punt durft te maken, in plaats van zwichten voor de druk van degenen die het hardst schreeuwen. Als Nederlander ben ik blij dat het belang van gezondheid, welzijn en natuur eindelijk de plaats krijgt die het verdient. In plaats van geld en economie te laten prevaleren."

"Ondanks dat ik het individuele leed begrijp, kan het persoonlijke nooit belangrijker zijn dan het maatschappelijk belang. En die fout maken we in dit land nogal eens."

Een themaweek over armoede bij NU.nl

Afgelopen week stond NU.nl in het teken van armoede. Gedurende de week verschenen er verschillende stukken op de site die met het thema te maken hebben. Zo las je bijvoorbeeld hoe het is om in armoede te leven en hoe het eigenlijk gesteld is met armoede in Nederland. We hielden vragenuren met verschillende experts. Zo kon je budget-vragen stellen aan Gierige Gerda en zat Ellen Hennekens van branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK klaar om jullie vragen over schulden te beantwoorden. Ook verscheen er elke dag een stelling waarover de lezers konden discussiëren.

Lezer Adrian_S is enorm te spreken over de themaweek. Hij deelt hierbij een persoonlijk verhaal:

"Klasse dat jullie dit doen. Ik ben inmiddels over de 50, maar kom uit een gezin met vier kinderen en een moeder in de bijstand. Wij hadden niets. Niemand anders, geen van mijn vrienden van school had het zo arm. Allen kregen ze zakgeld elke week en maandelijks nieuwe kleren. Als kind werd ik daar aardig onzeker door en het heeft toch impact op de rest van je leven. Maar wat mijn moeder met geld niet kon geven, kon ze wel met liefde en creativiteit."

"Zoals gezegd... Ik ben inmiddels over de 50. De liefde en creativiteit hebben ervoor gezorgd dat ik nu een creatief beroep uitoefen waarmee ik ver boven modaal verdien. Nu heb ik dus geld genoeg, maar gelukkiger dan toen ben ik niet meer geworden."

"Erg goed dat jullie hier aandacht aan schenken. Armoede is waardeloos en zou in Nederland niet meer moeten mogen. Maar een liefdevolle ouder of ouders, maken meer goed dan geld ooit kan doen."

Ook lezer Beperkte_kennis_over_alles_Leon is blij met het thema. Ook benadrukt hij of zij dat het hebben van wat minder geld niet gelijk reden tot paniek is:

"Als iemand die in armoede is opgegroeid vind ik goed dat hier aandacht aan wordt besteed. Vooral is dit voor steeds meer mensen een belangrijker thema omdat dit steeds meer mensen raakt met de huidige (energie)prijzen."

"En je hoeft je echt niet arm te voelen als je een periode met wat minder centjes moet doen. Ik onderneem nog steeds leuke dingen met mijn kleine neefje en nichtje, maar maak hierin bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld zelf eten en drinken meenemen en naar de speeltuin in plaats van een duur pretpark."

"In plaats van uit eten kun je dit ook prima thuis doen met bijvoorbeeld vrienden, als je afspreekt om de beurt een maaltijd te bereiden. En een wijntje of een lekker speciaalbiertje is niet zo heel duur in de supermarkt en smaakt net zo goed als in het restaurant. Dit zijn enkele 'luxe dingen' die ik kan doen met een zeer beperkt budget."

"Het belangrijkste is denk ik om creatief te blijven en flexibel met de situatie omgaan."

