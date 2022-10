Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Lekkages ontdekt bij Nord Stream-pijpleidingen

Begin deze week werden er lekkages gesignaleerd bij twee Nord Stream-gaspijpleidingen. De Europese Unie gaat uit van sabotage, maar het is niet duidelijk wie erachter zit. NUjij'ers gingen met elkaar in discussie over de mogelijke dader.

Lezer Gijsmans wijst naar Rusland:

"De vraag is wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Rusland en de VS lijken het meest voor de hand te liggen. Hierbij zijn de Russen mijns inziens het meest voor de hand liggend."

"De VS heeft haar zin al. Nord Stream 2 werd al niet gebruikt en de afname via Nord Stream 2 werd door met name de EU al afgebouwd. Dus gasleveringen door de VS worden niet groter hierdoor. In tegenstelling tot wat velen lijken te denken, is de reparatie van deze leidingen nu ook weer niet zo heel spannend. Het kost tijd, maar het is zeker wel te doen."

"Daarnaast heeft de VS veel grotere belangen in de EU. Denk aan de herbewapening van de NAVO-landen die plaats gaat vinden."

"Voor Poetin maakt het economisch niet zoveel uit dat de leidingen nu niet gebruikt kunnen worden. Afname van gas werd en wordt toch al afgebouwd door de EU. Echter kan hij wel naar het Westen wijzen als grote boeman, zodat hij zijn bevolking makkelijker kan mobiliseren."

"Dus vooralsnog vermoed ik Poetin als aanstichter."

Lezer LofthePiss durft de schuld niet direct bij Rusland te leggen:

"Dit verbaast me niet. Wie heeft de meeste motieven om de lijn kapot te krijgen, is de vraag? Wat is het belang van Rusland om hun eigen pijp op te blazen als ze gewoon de kraan dicht kunnen draaien zonder extra kosten?"

"Het is lastige materie, maar standaard Rusland de schuld geven is te makkelijk, volgens mij."

Vader van meisjes hotelincident met Van der Poel aan het woord

In de nacht van zondag op maandag werd wielrenner Matthieu van der Poel gearresteerd vanwege een hotelincident. Twee meisjes maakten 's nachts veel lawaai op de gang waaraan hij sliep. Als reactie hierop zou hij een van de meisjes een duw hebben gegegeven. Van der Poel werd daarna door de politie meegenomen. Een paar dagen later blikte de vader van één van de meisjes terug. "Hij had alle recht om boos te zijn, maar niet om te doen wat hij deed. Zij zijn kleine meisjes en hij is heel groot." Veel NUjij'ers vinden dat de gebeurtenis wel erg wordt opgeblazen.

Zo zegt lezer Domino1974:

"Met alle respect, maar ik vond het arresteren van Van der Poel in deze situatie zwaar overdreven."

"Überhaupt het inschakelen van de politie. Het handelen Van der Poel was niet handig, maar het is nu ook weer niet zo dat er klappen zijn uitgedeeld en er sprake was van mishandeling."

"Dienders hadden dit ook in het hotel kunnen oplossen."

Lezer Asimo heeft kritiek op Van der Poel, maar ook op de acties van de meisjes:

"Respect voor de vader, hij laat hier een mooi staaltje zelfreflectie zien en hij bezit zelfkritisch vermogen. Iets wat niet 'gewoon' is onder veel ouders die hun kinderen niet alleen heilig verklaren maar dogmatisch altijd de kinderen onschuldig verklaren."

"De reactie van deze vader vind ik veelzeggend. Ja, het is niet goed wat de wielrenner in deze heeft gedaan. Zijn actie was disproportioneel en dit valt simpelweg niet goed te praten; hetgeen de vader van de meisjes ook terecht impliceert. Maar wat deze meisjes deden valt ook te veroordelen, ongeacht of ze minderjarig waren of niet."

"Ik vind ook dat het recht heeft gezegevierd, Van der Poel moest, terecht, een boete betalen en heeft, gelukkig, ook spijt van zijn actie. Die was immers ook disproportioneel, maar wanneer je naar het hele plaatje kijkt valt dus ook kritiek te geven op die kinderen in dezen."

"Nu is het besproken en is het tijd om het allemaal terzijde te schuiven."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.