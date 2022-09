Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Kabinet loopt weg na uithaal Baudet naar Kaag

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft FVD-leider Thierry Baudet woensdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het woord ontnomen. Dit deed ze nadat Baudet minister Kaag had beledigd. Daarop besloot het hele kabinet tijdens het belangrijkste debat van het jaar de zaal te verlaten.

De gebeurtenis laat gebruiker Nijmegenaar in dubio achter:



"Ik kijk hier toch wel met een dubbel gevoel naar. Enerzijds is wat Baudet gezegd heeft volstrekt onaanvaardbaar. En daarmee neig ik er wel toe begrip te hebben voor het vertrek. Het probleem is echter dat het kabinet niet de Kamer moet controleren. Het is zo dat de Kamer het kabinet controleert. En dus kan het kabinet zich eigenlijk geen mening veroorloven over wat er in de Kamer gezegd wordt."

"Ik schrijf kabinet. Dat mevrouw Kaag een mening heeft, is een andere zaak. Daarmee ben ik dus allerminst blij met wat er gebeurd is. Idealiter had de voorzitter eerder ingegrepen en meteen Baudet teruggefloten na deze opmerking. Want de Kamer dient dan wel het kabinet te controleren, de Kamer controleert zichzelf ook. En hier is dat wel gebeurd, maar wat traag."

Gebruiker osibisa_osibisa vindt dat het kabinet de juiste keuze heeft gemaakt:

"Er is een vrijheid van meningsuiting, binnen de normen die in dit geval in de Tweede Kamer geregeld zijn. Als je die na een duidelijke waarschuwing blijft overtreden, is het terecht dat de beschuldigde minister vertrekt. De solidariteit van het kabinet om dan ook te vertrekken, duidt op saamhorigheid. Dat mag ook weleens gezegd worden!"

Poetin roept extra troepen op in oorlog tegen Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Hiermee roept hij 300.000 reservisten op. Na Poetins aankondiging ontstond er een run op vluchten vanuit Rusland. Ook zochten Russische mannen massaal op hoe zij hun arm konden breken om zo onder de dienstplicht uit te komen.

Voor gebruiker Dr_Bob_ komt de oproep van Poetin niet als een verrassing. Hij hoopt dat dit "wanhoopsoffensief" slecht uitpakt voor Rusland:

"Triest, maar niet onverwacht vanuit Poetins perspectief. Immers, opgeven en terugtrekken kost hem de kop. Doormodderen in een uitputtingsslag maakt de situatie voor Rusland alleen maar slechter, aangezien de sancties steeds meer pijn gaan doen en Oekraïne het langer vol kan houden, zolang het Westen wapens en munitie blijft sturen. Het is een soort laatste poging, een wanhoopsoffensief om de oorlog op korte termijn in zijn voordeel te beslissen. Ik hoop en verwacht dat ook deze stap slecht gaat uitpakken voor Poetin. Het trieste is wel dat met deze escalatie het aantal slachtoffers en de schade in Oekraïne (en Rusland) alleen maar vergroot wordt."

Mezz2408 vindt het een onheilspellende ontwikkeling:

"Voor mij zit de crux van dit verhaal in de referenda in die door Rusland bezette regio's. De verwachting is dat de uitkomst van deze schijnreferenda ertoe zal leiden dat deze gebieden als Russisch grondgebied zullen worden beschouwd."

"Dat betekent dat Poetin een verdere aanval op deze gebieden door Oekraïne, met behulp van de wapens uit het Westen, als een aanval op Rusland zelf kan beschouwen en er dus sprake is van een directe confrontatie tussen Rusland en het Westen."

"Dat is mijns inziens de escalatie die dreigt te ontstaan. En, zoals eerder gezegd, Poetin heeft al eerder laten zien nergens voor terug te deinzen of zijn verlies te nemen, dus ik zie hem ervoor aan de situatie bewust verder te escaleren, zelfs al gaat dat ten koste van miljoenen Russische zonen en dochters en natuurlijk enorme hoeveelheden slachtoffers aan de andere kant. Deze oorlog is nog lang niet voorbij."

