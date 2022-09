De fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer bespreken direct na Prinsjesdag de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De Kamer heeft veel vragen over onder meer het prijsplafond voor de energierekening. Maar waar heb jij nog vragen over? Stel ze via het blokje hieronder. Om 13.30 uur zitten onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot een uur lang klaar om jullie vragen te beantwoorden.

