Bellybutton: Kan de Kamervoorzitter ook tussentijds worden vervangen?



"Ja dat kan als de voorzitter opstapt. Dat gebeurde voor het eerst (en voor het laatst) in 2015. Anouchka van Miltenburg (VVD) was toen Kamervoorzitter. Er was toen al lange tijd kritiek op haar functioneren te horen in de Kamer."



"De druppel was dat Van Miltenburg een belangrijke brief van een klokkenluider had laten vernietigen. Die brief had betrekking op de zogenoemde Teevendeal waar een speciale commissie onderzoek naar deed. Van Miltenburg had die brief naar deze commissie moeten sturen. Ze besloot toen zelf af te treden."