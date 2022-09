Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Meeste gemeenten met grote azc's ervaren geen overlast

Uit een rondgang van NU.nl langs dertig gemeenten met de grootste azc's blijkt dat de meeste gemeenten weinig tot geen overlast ervaren van asielzoekers. Sommige NUjij'ers vonden het onderzoek niet betrouwbaar genoeg, omdat de vraag naar overlast was gesteld aan de gemeente en niet aan de inwoners zelf.

Gebruiker wat_denk_je_zelf zegt hierover:

"Het lijkt me logisch dat men het aan de gemeente vraagt en niet aan de inwoners. Als je fiets gestolen is, dan kun je wel zeggen dat er overlast is door het azc, maar je fiets kan net zo goed door een rasechte Nederlander gestolen zijn, om maar een voorbeeld te noemen."

"Als je in Tubbergen naar de reacties van de inwoners luisterde, dan leek het voor die mensen al vast te staan dat er overlast zou komen. Ze zouden bepaalde dingen niet meer durven doen. Ja, dan ervaar je overlast terwijl er nog niks gebeurd is. Dus inwoners bevragen lijkt me zeker niet objectief."

"Overlast die er wel vaak is (bijvoorbeeld afval aan bushaltes) kan ook voorkomen worden door asielzoekers erop te wijzen dat we in Nederland een prullenbak gebruiken."

Gebruiker Dustin_de_Wind roept ons ertoe op om in deze discussie niet alle asielzoekers op één hoop te gooien, maar ze als individuen te zien:

"Wanneer het over vluchtelingen gaat, dan gaat het bijna altijd over de groep, in alle abstracties, generalisaties en vooroordelen. Wanneer we inzoomen op het individu, zien we ineens een mens. Met een verhaal, met motivatie en met potentie."

"Door het abstract te houden, kunnen we onze empathie uitschakelen en hoeven we niemand in de ogen te kijken. Termen als 'gelukszoekers' en 'veiligelanders' zijn retorische handigheden om weg te blijven bij het individu. Maar wie zoekt eigenlijk geen geluk? En wie zou niet voor het beste land gaan, wanneer je eenmaal alles achter hebt gelaten?"

"De werkelijkheid is dat ik heb gespeeld, geleerd, gestudeerd en gewerkt met vluchtelingen van de eerste en van de tweede generatie. Stuk voor stuk de beste vrienden en collega's met wie ik te maken heb gehad."

"Natuurlijk zijn er ook mensen die geen recht op verblijf hebben. Maar de basis van onze rechtsstaat is dat we altijd naar het individu kijken. Van mij mag je van alles vinden, maar baseer je dan op het individu."

Leescrisis onder Nederlandse jeugd

Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen, blijkt uit een recent onderzoek van de onderwijsinspectie. Twee op de vijf jongeren leest niet. Hoewel er door de overheid en de boekenbranche van alles wordt ondernomen om hier verandering in te brengen, blijkt het in praktijk lastig om de juiste oorzaken aan te wijzen en hier oplossingen voor te vinden. Ook in de reacties worden er mogelijke oorzaken genoemd.

Gebruiker babyblueshades wijst het literatuuronderwijs aan als schuldige:

"Op de basisschool las ik altijd graag, ik verslond boeken en had het AVI-niveau al snel gehaald. Ik las in mijn vrije tijd regelmatig, tot de laatste drie jaar van de middelbare school. Dat zie ik veel in de reacties hier."

"De opties op de leeslijsten waren stuk voor stuk verschrikkelijk voor tieners. Na acht drama's over scheidingen en vreemdgaan ben je er echt wel klaar mee. Ik kan prima lezen, maar ik heb al jaren geen boek meer opgepakt voor het plezier."

"De puberteit is een leeftijdsperiode waarin veel interesses en gewoontes worden gevormd. Dus als de liefde voor lezen dan verloren gaat, dan is de kans klein dat die terugkomt."

"Ik begrijp de waarde van literatuur, maar wellicht moet het genot van lezen meer prioriteit krijgen. Ik denk dat verplicht lezen wel nodig blijft, anders gebeurt het niet. Maar geef de kids opties waar ze wél plezier en interesse voor lezen uit kunnen halen. Er waren genoeg leerlingen in mijn jaar die bepaalde boeken wilden lezen voor hun lijst, en die zijn allemaal afgewezen."

Gebruiker BZeJ geeft tips aan de ouders:

"Ouders onderschatten hun eigen rol hierin, terwijl het niet moeilijk is om interesse in boeken en lezen wekken."

"Lees vanaf het moment dat ze baby zijn iedere dag met je kind. Laat ze zelf boeken kiezen uit de bibliotheek, want die is voor kinderen gewoon gratis. En geef ze leuke boeken cadeau in plaats van een Nintendo-switch of een iPad. En geef bij voorkeur het goede voorbeeld en pak af en toe een boek in plaats van de telefoon."

