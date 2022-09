Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Komst aanmeldcentrum Bant

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, wordt er een tweede aanmeldcentrum in Bant overwogen. De bewoners zijn sceptisch en woensdagavond ging staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) met hen in gesprek.

Gebruiker Robi_vb is onder de indruk van het constructieve gesprek:

"Ik sta redelijk neutraal tegenover dit specifieke centrum. Ik snap de noodzaak, ik snap de keuze voor de plaats, maar ik snap ook de bezwaren van de bewoners die gezien het huidige asielzoekerscentrum geen intolerantie kan worden verweten. Naar verhouding zitten daar veel meer asielzoekers dan in Albergen ooit sprake van is geweest."

"De belangrijkste opsteker van de discussie zoals die in de Noordoostpolder verloopt, is wat mij betreft de toon en inhoud daarvan. Geen demonstraties, geen racistische leuzen, geen ongefundeerde angsten op basis van vooroordelen. Slechts een inhoudelijke discussie op basis van enerzijds de erkenning van de noodzaak van dit centrum en anderzijds de eigen ervaringen met het bestaande AZC."

"Nog los van hoe deze specifieke discussie afloopt, zouden andere gemeenschappen hier een groot voorbeeld aan moeten nemen wanneer ook zij geconfronteerd worden met een potentiële voorziening van gemeenschappelijk belang die mogelijk een beetje overlast geeft."

Gebruiker Jex_Phoenix heeft vooral begrip voor de bewoners die tegengas geven:

"Ik heb zojuist even gekeken naar het plaatsje Bant. Bant heeft één rotonde, een paar huizen en een klein industrieterrein. Oh ja, en een plaatselijke voetbalvereniging. Je kan het bijna een woongemeenschap noemen. Om zo weinig mensen op zo'n klein plekje nu te dwingen om zich te moeten verhouden tot een behoorlijk aantal asielzoekers vind ik eerlijk gezegd niet in verhouding en niet redelijk."

"De kwaliteit van het leven van inwoners van dit land moet er niet drastisch op achteruitgaan en met de komst van een azc in zo'n klein dorp is de impact ervan op het dagelijkse leven van die paar mensen die daar wonen in verhouding gewoon te groot. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de mensen die in Bant wonen er fel op tegen zijn."

Emissiearme stalvloer geen optie voor boeren

Afgelopen week kwam de Raad van State tot een voor de boeren teleurstellende conclusie: ook de 'emissiearme' stalvloer, eerder een mogelijk stikstofarm alternatief voor de bestaande stalsystemen, moet van tafel. Het is namelijk niet zeker of deze daadwerkelijk voor minder stikstofuitstoot zorgt.

Gebruiker Ruimdoordebocht begrijpt de frustratie van de boeren en roept het kabinet op tot meer eerlijkheid en duidelijkheid in hun beleidsvoering:

"Ik kan me wel voorstellen dat boeren steeds meer het gevoel krijgen dat ze geen kant op kunnen. Innovaties die (te) weinig opleveren en grote kans op een verdere aanscherping van de stikstofnormen naar aanleiding van nieuwe rapporten."

"Aan onze regering de taak om dat nu echt duidelijk te gaan uitspreken. Er is - letterlijk - geen plaats in Nederland voor alle veeteelt die we nu in ons land hebben. Boeren willen graag perspectief, maar vragen toch vooral om eerlijke en duidelijke antwoorden. De regering blijft - om wat voor reden dan ook - Remkes naar voren schuiven en verwijzen naar gespreksverslagen die nog moeten worden gemaakt. Boeren willen weten of ze hun bedrijf moeten verkopen of dat ze door mogen boeren."

"De angst van met name VVD en CDA om kiezers te verliezen is het grootste probleem aan het worden in deze crisis. Soms is het bericht niet leuk - maar wees er dan eerlijk over. Dat is onze regering ontzettend moeilijk gaan vinden, onder ruim tien jaar Rutte."

