In het vragenuur met de NUjij-redactie zat redacteur ENV__ donderdag een uur lang klaar om al jullie vragen over ons reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Lezer: Zijn de reacties de laatste jaren radicaler geworden of veranderd ten opzichte van eerst?



"Leuke vraag! Het is wel lastig te beantwoorden. We hebben sowieso veel meer reacties te verwerken dan in de beginjaren van NUjij; we zijn de laatste tijd enorm gegroeid. In 2020 was het bijvoorbeeld een zeldzaamheid dat we boven de 100.000 reacties per week kwamen. Nu is het een zeldzaamheid als we daaronder zitten."

"Wanneer er eerst dus honderd negatieve reacties waren op duizend reacties in totaal, dan zullen dat nu bij wijze van spreken 10.000 reacties zijn op 100.000 reacties. Het is dan lastig in te schatten hoeveel radicaler, negatiever of 'anders' de reacties dus zijn."

"Wel zien we bij bepaalde gebeurtenissen een piek in de complotreacties. Denk aan het begin van de coronacrisis en bij de oorlog in Oekraïne. We zijn nu absoluut drukker met het bannen van Russische trollen dan pakweg twee jaar geleden - ook al waren ze er toen natuurlijk ook al."

Lezer: Is er een betere manier om berichten die op elkaar reageren aan elkaar te koppelen? Nu is lastig te zien op welk bericht je reageert.

"Dit wordt vaak gevraagd, maar op het moment is dit binnen ons systeem helaas nog niet mogelijk. We zetten het op ons lijstje, want het is zeker iets om mee te nemen."

"Een tip voor nu is om je app of browser in de donkere modus te zetten. Dan kun je wat beter zien hoe de draadjes zijn opgebouwd en welk bericht waaronder hangt. Ook kun je in je bericht aangeven op welke gebruiker je reageert. Dat maakt het voor anderen wat duidelijker."

Lezer: Kan het zijn dat meerdere reacties achter elkaar ervoor zorgen dat je per definitie gemodereerd wordt? Ik reageer heel staccato en snel achter elkaar en loop dan tegen een moderatiemuur aan.

"Over het algemeen is het niet zo dat snel achter elkaar geplaatste berichten voor meer moderatie zorgen. Dit is echter wel het geval als je meerdere keren exact hetzelfde bericht plaatst. Dan zien we dit als spam en kan het tot een schorsing leiden, bij wijze van waarschuwing."

"Ik zie wel dat je het woord 'staccato' noemt. Als je vaak korte berichten plaatst waarvan de context lastig te bepalen is, dan kan onze bot MAURA lastig bepalen wat je bedoelt en wat de context van je zin moet zijn. Dan komt zo'n reactie ook door de moderatie. Het kan de volgende keer dus wellicht handig zijn als je wat uitgebreidere berichten plaatst."

Vraag van W Janssen: Waarom laten jullie mensen anoniem reageren? Er is toch niets mis mee om je eigen naam te gebruiken?

"We zijn een open platform, dus dat betekent dat je mag reageren zoals jij dat wilt. Je mag dus je eigen naam boven je reacties zetten, of een anonieme gebruikersnaam. Dat is allebei prima en het is iets dat iedereen zelf mag bepalen."