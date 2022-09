Lezer: Hoe houden jullie je hoofd helder met zo veel nieuws. Raken jullie wel eens overprikkeld?





"Het is inderdaad belangrijk voor ons als NUjij-redactie om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt, zodat we weten waar de reacties over gaan en we ze kunnen modereren. Het nieuws gaat wel de hele dag door, dus we moeten blijven schakelen en bijlezen."



"Mij helpt het om in mijn pauze niet ook nog eens op Twitter te zitten om daar over meningen en nieuws te lezen, maar een rondje buiten te lopen of in de kantine met mijn collega's te praten. Ik moet mezelf inderdaad wel dwingen om af en toe even afstand te nemen. Anders ben ik constant met alle prikkels bezig."