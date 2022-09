Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Stakingen door streekvervoer

Afgelopen week werd het openbaar vervoer gedomineerd door stakingen door de Nederlandse Spoorwegen (NS). De vakbond FNV liet woensdag weten dat ook de streekvervoerders hun werk binnenkort een paar dagen gaan neerleggen. Dit nieuws werd door NUjij'ers verschillend ontvangen.

Gebruiker Cihan, zelf buschauffeur, wil niet meedoen met de stakingen. Toch heeft hij wel begrip voor zijn stakende collega's:

"Ik ben niet echt van het staken. Ik hou van mijn werk en geef ook echt om de reizigers. Maar de stakers begrijp ik ergens ook wel. Voordat er gestaakt wordt, gaan er een paar gesprekken aan vooraf met de werkgever. En vaak is er echt wel wat meer ruimte om de salarissen te verhogen."

"Maar ja, dat gaat weer ten koste van de winst voor het bedrijf. Hoewel de hele dag rondjes rijden een relaxte baan lijkt, is het toch best belastend werk. Met name door de diensttijden die geen dag hetzelfde zijn en het verkeer dat gekker en gekker wordt. We horen echt wel iets meer te verdienen. Maar binnenkort zit ik op de trein in plaats van op de bus."

Gebruiker MelvdL ziet echter vooral nadelen:

"Voor degenen met belangrijke afspraken, die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten: ik wens je sterkte. Helaas zijn er ook niet genoeg taxi's en soms staken die ook mee. Niet iedereen heeft de luxe van een auto."

"Helaas moest ik dit jaar ook vier dagen met het ov: de eerste dag was er al een staking, en twee van de overige drie dagen ook. Voorheen ging ik elke dag met het ov, maar ze rijden hier vaak niet. De dienstregeling is uitgekleed en er staat nergens wat er wel en niet gaat rijden als er problemen zijn (staking, omleiding, enz.)."

"Waarom gaan ze in Utrecht staken als ze niet onder dezelfde cao vallen? En hoe vaak wil je nog staken? In juni was het ook al raak. En als het kaartje onbetaalbaar wordt door de loonsverhogingen, dan gaan er steeds minder mensen met het ov."

Amsterdam biedt asielzoekers opvang op cruiseschip

Vanaf 1 oktober worden zeker duizend extra asielzoekers tijdelijk opgevangen op een cruiseschip in het Westelijke Havengebied, maakte het stadsbestuur van Amsterdam dinsdag bekend. Een vergelijkbaar plan werd door Vlissingen eerder afgelast.

Deze houding ten opzichte van asielzoekers roept boosheid op bij gebruiker Cynthia:

"Zo zette in Vlissingen het gemeentebestuur, na fel verzet, een streep door het plan om asielzoekers op te vangen op een schip."

"Ik vraag me serieus af hoeveel van deze verzetplegers wel eens een vluchteling van dichtbij hebben gezien, of - nog onwaarschijnlijker - gesproken. De mate waarin xenofobie tegenwoordig ongegeneerd wordt geuit en aangemoedigd, vind ik onvoorstelbaar. En we hebben het blijkbaar met z'n allen gewoon geaccepteerd, dat dat kan en mag en oké is."

"Dat valt de overheden overigens óók aan te rekenen, dat ze daar niet tegen ingaan. Er kunnen altijd goede redenen zijn om het ergens niet mee eens te zijn, en daar moet naar geluisterd worden, maar dat een gemeenteraad zich zó gemakkelijk laat intimideren, is gewoon een zwaktebod, wat dit soort gedrag weer een stukje verder normaliseert. Shame on us all."

Gebruiker Jos_Mecklenfeld is blij met de opvang op het cruiseschip, maar plaatst een kanttekening:

"Goed dat er tijdelijk meerdere opvangplekken komen. Maar er moet ook kritischer gekeken naar het huidige asielsysteem in Nederland om de instroom te beperken."

"Nederland kan simpelweg niet iedereen opvangen, zeker de komende tien jaar niet met de problemen waar het land nu in verkeert. En wie weet wat er nog meer bijkomt."

