Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Artsen zonder Grenzen biedt noodhulp in Ter Apel

De situatie rond aanmeldcentrum Ter Apel is al wekenlang zorgelijk. Medewerkers van Artsen zonder Grenzen (AZG) schrokken van de leefomstandigheden buiten de poorten van het aanmeldcentrum. Ze noemden de situatie mensonwaardig. De organisatie die al 50 jaar bestaat besloot daarom om voor de eerste keer in Nederland hulp te bieden. Zowel op medisch als op psychisch vlak.

Gebruik LvdH vindt het een heftig gegeven dat AZG moet ingrijpen:

"We zijn een westers welvarend land. We hadden allemaal de wijsvingers omhoog toen we de mensonterende situaties in Griekenland zagen. We vonden er van alles van. En zie waar wijzelf nu in zijn beland. We zijn geen haar beter, wat zeg ik, we zijn nog vele malen slechter in de opvang van vluchtelingen.

Het is triest te moeten vaststellen dat in ons land een hulpdienst als een Artsen zonder Grenzen noodhulp moet gaan bieden.

Ik heb het schaamrood op mijn kaken."

"De overheid heeft in veel zaken een jarenlang bar slecht beleid gevoerd. Velen waarschuwden de politiek ook. De kabinetten hebben gegokt en schoven alles vooruit of hebben het kapot bezuinigd of,....smeten het over de schutting van de gemeenten. Het is jaren -redelijk- goed gegaan, maar nu ontploft alles, maar dan ook alles in het eigen gezicht. En het kabinet weet er totaal geen raad mee. Het blijft maar eindeloos 'polderen' over niet ter zake doende dingen.

Actie, handelen dat is wat je mag verwachten."

Gebruiker 123tje is tegen de opvang van vluchtelingen, maar is toch blij met de hulp van AZG:

"Hoewel ik absoluut tegen het opvangen van asielzoekers in Nederland ben i.v.m. een te kort aan huisvestingsmogelijkheden en het falende beleid van onze overheid die voortdurend achter de feiten aan loopt en uiteindelijk overgaat tot dwang, moet er zeker worden ingegrepen om deze mensen de nodige zorg te bieden. Je kunt ze niet aan hun lot overlaten en geef vrouwen en vooral kinderen voorrang. Natuurlijk makkelijk gezegd als ook de beschikbaarheid van mensen voor deze taken aan tekorten lijdt en er nu al medewerkers opstappen die bezwijken onder de druk. Waar gaat dit heen?

Rem ook de toestroom af, de emmer is vol, draai die kraan dicht. Natuurlijk praat je over mensen, maar dit kan zo niet langer. Het is inmiddels duidelijk dat we het niet langer aan kunnen."

Stikstofdebat zonder Sigrid Kaag van start

D66-leider Sigrid Kaag werd dinsdag onwel en moest naar het ziekenhuis. Hierdoor kon zij het debat over de stikstofuitspraken van haar CDA-collega Wopke Hoekstra niet bijwonen. In eerste instantie werd er getwijfeld of het debat door moest gaan zonder Kaag. Haar partij D66 denkt namelijk anders over de stikstofaanpak dan het CDA. Uiteindelijk koos een meerderheid ervoor om het debat door te laten gaan.

Gebruiker Observator staat niet achter dit besluit:

"Nu Kaag heden ziek is, had dit debat beter uitgesteld kunnen worden. Het was immers Kaag die in het laatste kabinetsberaad afgelopen vrijdag opmerkte dat het vertrouwen weg was, dit naar aanleiding van de opmerkingen van Hoekstra dat het jaar 2030 niet heilig is in het bereiken van de stikstofdoelen. Maar de Kamermeerderheid wil het debat toch door laten gaan."

"Deze gang van zaken is symbolisch voor dit kabinet, dat gekenmerkt wordt door halfslachtigheid. Immers, Hoekstra deed geen boter bij de vis door het CDA terug te trekken uit deze coalitie. En Kaag op haar beurt stapte na haar vertrouwensbreuk niet zelf op (een ministerscrisis) en ze vroeg Rutte ook niet om het ontslag van het kabinet bij de Koning in te dienen (een kabinetscrisis). Kortom, zowel de uitspraak van Hoekstra als Kaag blijven nu in het luchtledige hangen. En de Kamer doet ook nog een duit in dit zakje van luchtledigheid door het debat heden niet uit te stellen, hoewel een hoofdrolspeler ontbreekt, Kaag."

Gebruiker Asimo kon zich wel in de beslissing vinden:

"Ik vind het prima dat het debat doorgaat."

"De opvatting van een partij zou in ieder geval niet afhankelijk moeten zijn van één persoon. Dat Kaag onwel is geworden en naar het ziekenhuis moest is een kwestie van overmacht, ik hoop dat ze weer snel gezond en wel weer aan de slag kan. Maar een suggestie dat een debat geen doorgang kan vinden enkel een minister van Financiën niet aanwezig kan zijn vind ik geen steekhoudend argument omdat een partij, in dit geval D66, prima in staat zou moeten zijn het partijstandpunt in deze kwestie onder woorden te brengen in de Tweede Kamer. Naast Kaag zijn er meer dan voldoende kundige politici binnen haar partij die dit debat kunnen voeren."

"Bovendien is binnen deze context, een debat over stikstofuitspraken van Wopke Hoekstra, vooral van belang dat Hoekstra bij het debat aanwezig is; hij was het die deze controverse heeft veroorzaakt immers."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.