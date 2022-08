Een overvol Ter Apel, noodhulp door Artsen zonder Grenzen en honderden asielzoekers die buiten slapen: het asielnieuws van de afgelopen weken roept veel vragen op. Wat wil jij nog weten over de asielcrisis? Stel ze aan onze politiek verslaggever Priscilla Slomp.

Zij volgt de asielcrisis al maanden op de voet. Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag via het blokje onder dit artikel en Priscilla geeft vanaf 15.00 uur een uur lang antwoord op de beste en meestgestelde vragen. De antwoorden verschijnen in het liveblog hieronder.