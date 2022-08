Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Geraldine Kemper is het eens met kritiek op borstennummer LINDA.

Het magazine LINDA. heeft deze maand een nummer gemaakt dat volledig in het teken staat van borsten. Het idee hierachter was het aankaarten van de preutsheid rondom borsten in de Nederlandse samenleving.

Doordat er enkel slanke vrouwen met kleine borsten op de voorkant van het magazine staan, kunnen veel vrouwen zich juist niet in deze LINDA. vinden.

Geraldine Kemper staat zelf in de borsteneditie van het blad. Na de storm van kritiek liet zij weten dat ook zij de cover niet inclusief genoeg vindt.

Gebruiker WillemWeetBeter sluit zich bij de kritiek aan:

"Goed punt, want er staat maar één type vrouw op. Waar zijn onder anderen de grijze dames, de dikkere dames, de gehandicapte dames? Als je in een willekeurige stad in Nederland loopt, kom je echt meer soorten vrouwen tegen dan afgebeeld. Als Linda zegt dat ze wil normaliseren, dan is de verwachting dat normale vrouwen óók een plekje krijgen."

Maar gebruiker Maaikeh vindt de reacties op de cover wat overtrokken:

"Het is ook nooit goed. Waarom moet blijkbaar altijd iedereen tevreden worden gesteld? Je kunt niet altijd alle doelgroepen aanspreken, toch? Ik heb zelf een borstamputatie gehad met reconstructie en ik mis dat echt niet op de cover, hoor."

"LINDA. is een blad dat aandacht besteedt aan vele verhalen, ook die van borstkanker, grote borsten, moederschap etc. Maar dat hoeft toch niet altijd allemaal op de cover?"

"Dit is gewoon een mooie foto met slanke vrouwen. Mag dat niet omdat er ook volle vrouwen zijn (waaronder ik)? Ja, er zijn ook grote borsten, hangende borsten. Nou en, dat zie je vaak genoeg in LINDA. Echt hoor, leven en laten leven. En anders koop je het blad lekker niet."

Tenten afgepakt van vluchtelingen in Ter Apel

Dinsdagavond namen boa's en politieagenten zo'n tweehonderd tenten weg die lokale ondernemers hadden uitgedeeld aan vluchtelingen in Ter Apel. Doordat de tenten werden weggehaald, moesten veel asielzoekers in de openlucht slapen.

De tenten werden weggehaald omdat de (brand)veiligheid niet kon worden gewaarborgd, het niet is toegestaan om op niet-aangewezen plekken te kamperen, er geen toezicht is op wat zich in de tentjes afspeelt, er problemen met de hygiëne kunnen ontstaan en er moet worden gewerkt aan een structurele oplossing.

Willem Straat, de initiatiefnemer van het uitdelen van de tenten, noemde het afpakken van de tenten "volstrekt idioot".

Gebruiker Eliges kan zich niet vinden in de redenering voor het afpakken van de tenten:

"Wat is dit nou weer voor rare redenatie? 'Er zijn problemen met de veiligheid en de hygiene.' Want in de buitenlucht in het zand liggen is wel veilig en hygiënisch?"

"'Bovendien draagt de actie niet bij aan een structurele oplossing.' Nee, dat snapt iedereen wel. Dit is een noodoplossing zodat mensen in ieder geval niet in de buitenlucht hoeven te zitten tot het opgelost is."

"'We weten niet wat er zich in de tentjes afspeelt.' Dat weet je ook niet bij een asielzoeker die op een kamer ligt. Prima dat het niet mag, maar de argumenten slaan echt helemaal nergens op."

Gebruiker EH_Boer snapt de complexiteit van de situatie, maar waardeert de actie van de ondernemers:

"Ik begrijp dat het COA een oplossing uit Den Haag wil. Dit is inhumaan. Het gebaar van deze ondernemers is echter prachtig en iedereen die weleens gekampeerd heeft, weet hoe een tent(je) geborgenheid kan geven. Juist voor deze mensen heel prettig, lijkt mij."

"Er zijn alleen maar verliezers in deze situatie. Schande dat zoveel gemeenten het niet aandurven om vluchtelingen op te vangen. Ik attendeer mijn eigen gemeenteraad hier voortdurend op."

"Als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, plus een grondige reorganisatie van het IND-proces, dan kan dit opgelost worden. Gelukkig is staatsecretaris Van den Burg een doorpakker."

