De aangekondigde stikstofregels houden de gemoederen nog steeds flink bezig. Maandag gingen natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en kabinetsleden in gesprek. De organisaties hopen dat het kabinet de regels doorzet. Heb jij nog vragen over stikstof en de gevolgen voor de natuur? Stel je vragen via dit formulier. De beste en meestgestelde vragen beantwoorden we in een nieuw artikel.

