Om droogte op te lossen, moeten we 's winters natte voeten accepteren

Nederland is weer gortdroog. Wel hebben we iets geleerd: de oplossing voor steeds drogere zomers ligt in de wintermaanden, want dan valt er genoeg regen. Als we dat water 's winters minder afvoeren, wordt de bodem in de zomer niet zo droog. Maar in die oplossing moet er een afweging worden gemaakt tussen droogteschade en het risico op wateroverlast in de winter. Het blijkt lastig om aan tegenstrijdige waterwensen te voldoen. Onze verslaggevers zetten de grenzen waartegen we aanlopen op een rijtje.

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 denkt dat het wat tijd nodig heeft, maar heeft goede hoop dat we er als land samen uit gaan komen:

"Het is een omslag in denken en werken met water. Altijd waren ze in Nederland bezig met afvoer van overtollig (rivier) water via gemalen, molens (negentiende eeuw) en kanalen."

"Nu is de tijd veranderd. Door de klimaatverandering moeten ze in Nederland niet alleen water afvoeren, maar ook bufferen. Maar dat zal tijd nodig hebben. Want de infrastructuur in Nederland is erop gebouwd om water af te voeren. En niet om water vast te houden."

"Maar Nederland is expert in watermanagement. Het zal vast gaan lukken om aan te passen aan de klimaatverandering. Want we zullen ons moeten aanpassen. Eerder wilden we alles naar onze hand zetten. Nu is de situatie andersom."

Maaltijdbezorger kan moordende concurrentie niet aan

Maaltijdbezorger Deliveroo kondigde woensdag aan uit Nederland te vertrekken. In de toekomst zullen nog meer flits- en maaltijdbezorgers het zwaar krijgen. Sinds de coronamaatregelen zijn opgeheven, gaan mensen graag weer op bezoek bij hun favoriete restaurant. En door de stijgende inflatie geven we minder geld uit.

Veel mensen in de NUjij-reacties zien de bezorgservices liever helemaal verdwijnen. Gebruiker Vleesverkoper is het hier niet mee eens:

"Het verbaast me iedere keer weer dat er zo veel negatieve reacties zijn over het feit dat deze bedrijven bestaan. Dat mensen lui zijn en dat ze overbodig zijn als branche."

"Volgens mij bepalen wij dat helemaal niet. Of een bedrijf of markt bestaansrecht heeft hangt af van de consument, niet van meningen. Een andere mening respecteren is al bijna onmogelijk tegenwoordig."

"Ik doe zelf boodschappen en bestel eens per week een maaltijd. Als ik al begonnen ben met koken en ik mis een ingrediënt: Gorillas! Ik ben blij dat het bestaat. Vier flitsbezorgers in Nederland is veel te veel, maar één of twee werkt prima."

"Ook heerlijk op zondagochtend als je vanuit bed een doos eieren, verse croissantjes en jus bestelt. Ik loop naar beneden om een bak koffie te zetten en de bezorger staat er al met de boodschappen. We werken allemaal keihard, dan is er in het weekend best ruimte voor wat luxe/luiheid, nietwaar?"

Gebruiker Infidel1979 ziet in de concurrentiestrijd waarin bezorgdiensten verloren gaan een voordeel voor de restaurants zelf:

"Ik probeer altijd bij het restaurant zelf te bestellen. Dan gaat het geld rechtstreeks naar hen. Wij hebben hier al twee restaurants gehad die geen gebruik meer maken van die bezorgdiensten en mensen vragen rechtstreeks te bestellen. Volgens mij kosten die bezorgdiensten restaurants alleen maar geld, net als Groupon. Dus persoonlijk vind ik het niet erg dat de meeste weer verdwijnen."

