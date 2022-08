Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Transgender, bi en non-binaire personages in series

De entertainmentredactie van NU.nl maakte deze week een lijst van series en films die op een mooie en juiste manier queer personen en verhalen neerzetten. NUjij-gebruikers gingen met elkaar in discussie over de representatie van deze gemeenschap.

Gebruiker Nachtegalen ziet de toename van queer personen in films en series als een positieve ontwikkeling, die hij/zij/hen heeft gemist als kind:

"Als kind wist ik al heel vroeg dat ik uit de toon viel en ik ben mijn hele jeugd bang geweest dat ik ontdekt zou worden. Ik heb mezelf in een zeer homofobe omgeving als mens moeten verstoppen."

"Een paar van deze series of films zouden een immens verschil voor me hebben gemaakt, omdat ik had kunnen zien dat mensen als ik bestaan en zich niet hoeven te schamen. De wereld is niet heel veel toleranter geworden, maar representatie in media kan voor een kind een wereld van verschil uitmaken."

"Hopelijk komt er nog veel meer representatie van alle menselijke diversiteit, en dan vooral in kinderseries en -films. Zelfs als je dan een omgeving of ouders hebt die denken als de meesten in deze comments, weet je dat je er toch bij hoort."

Volgens gebruiker Matthew621 is de huidige queerrepresentatie wat overdreven:

"Er gaat onevenredig veel aandacht uit naar deze gemeenschap en dat heeft mijns inziens niets meer met emancipatie te maken. Ik draag elke persoon een warm hart toe die in welke hoedanigheid en in wat voor vorm dan ook de liefde heeft gevonden en zichzelf accepteert voor wie die is, maar om hier continu de nadruk op te leggen vind ik erg overtrokken."

"Wat me helemaal een doorn in het oog begint te worden, is de eenzijdige blik. Je mag het nergens mee oneens zijn - anders ben je een tegenstander van de lhbtiq+-community, zelfs wanneer je een film niet zo goed vindt. Dat werkt averechts en draagt bij aan een verminderde sympathie."

Bezoek Nancy Pelosi aan Taiwan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, landde dinsdagmiddag in Taiwan. Haar omstreden bezoek deed veel stof opwaaien, ook in de NUjij-reacties. Gebruiker Observator begrijpt de bezwaren, maar vindt dat Pelosi een goede keuze heeft gemaakt:

"De voordelen van het bezoek wegen zwaarder dan de nadelen. Het Westen moet namelijk niet langer zwichten voor allerlei gedreig, of het nu van Poetin of Xi komt."

"Zwichten is een weg zonder einde, waarbij de tegenstander steeds verder zal gaan omdat het effectief is gebleken. Niet zwichten levert het risico van escalatie op, maar dat risico moet soms geaccepteerd worden. De Cubacrisis kon destijds beëindigd worden doordat Kennedy niet zwichtte voor Russische dreigementen en dat de Russen ook duidelijk liet weten."

Lezer You_Know_Nothing is het hiermee oneens en ziet het bezoek als onverstandig:

"Ik vind dit zeer provocerend en diplomatiek onverantwoord. Ik kan hiermee zeggen dat ik de lijn van Biden volg. Dat Pelosi dit toch doet, zet je wel te denken, zeker aangezien Biden het afraadde en Amerika hierdoor geopolitiek gezien instabiel oogt."

"Ik had het beter gevonden als Biden naar China was afgereisd en daar voor de camera's een statement zou maken na een fel gesprek, waarin je echt laat zien dat je Taiwan steunt."

"Als leider dien je, als je besluit iemand anders te steunen, ook te accepteren dat je daarmee de 'boosdoener' confronteert. In mijn optiek gebeurt dat sinds het vertrek van Trump veel te weinig."

"Daarnaast vind ik het interessant wat dit binnen het kamp Democraten tot gevolg zal hebben; kunnen ze verenigen in een gezamenlijk standpunt, of wordt de interne verdeeldheid groter? Als laatste ben ik benieuwd naar hoe de Republikeinen dit extra groot gaan maken in de hoop stemmen te vergaren voor de aankomende midterms."

