Nog meer zieken in de zorg dan vorig jaar

Het ziekteverzuim in de zorgsector is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In de maanden april, mei en juni waren dagelijks gemiddeld 75.000 van de in totaal 960.000 werkenden in de zorg niet inzetbaar. Volgens het verzuimdatabedrijf Vernet komt dit door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en de daaropvolgende griepgolf. Volgens Wouter_Scholten heeft het verzuim ook andere oorzaken:

"Ik heb als verpleegkundige in een verpleeghuis gisteren mijn laatste dienst gedraaid. Ik ga verder studeren en blijf in de sector, maar sta straks niet meer aan het bed. De werkdruk in de zorg is behoorlijk hoog en de verantwoordelijkheid is groot."

"Ik werk in de avond samen met 3 andere collega's op 45 bewoners. Deze bewoners moeten medicijnen hebben en krijgen hulp bij de toiletgang, het eten en het naar bed gaan. Daarnaast heb je als verpleegkundige vaak tegelijk nog de coördinatiedienst voor het hele verpleeghuis, wat inhoudt dat je in geval van een calamiteit (vrijwel dagelijks) ook de andere afdelingen moet ondersteunen. Kortom: het is vaak de ren-je-rotshow en je kunt niet de zorg leveren die de bewoners verdienen."

"Daarnaast heb je vaak ook geen tijd voor een fatsoenlijke pauze. Mijns inziens is dit vooral het probleem in de zorg: te hard werken, veel verantwoordelijkheid en soms weinig voldoening. Dat gezegd hebbende, blijft het een fantastisch mooi beroep. Laten we het niet kapotmaken."

P3345 deelt het verhaal van zijn/haar/hun vrouw:

"Mijn vrouw werkt al ruim 35 jaar in de zorg en kan je vertellen dat veel is veranderd. Eerst zware zorg met dementerende mensen. Was niet meer te doen, dus nu in de thuiszorg. Ook dat word steeds slechter voor de medewerkers. Meer salaris is niet de oplossing. Een goede werksfeer en tijd voor de cliënten zijn vele malen belangrijker, maar dat mag niet meer. Het is gewoon productiewerk geworden."

"Als een cliënt zich afmeldt wegens ziekte, krijg je die uren niet betaald. Als je op vakantie gaat, moet je in je eigen tijd onderling inval regelen. Dat kost heel veel tijd en het frustreert, omdat niet iedere collega kan invallen. Op zaterdag kun je pas je gewerkte uren invullen. Ook dat moet je zelf doen én in je eigen tijd."

"Ik kan zo wel de hele pagina vullen, maar wil zeggen dat het diep triest geregeld is in de zorg. Vele medewerkers lopen weg, waardoor de werkdruk nog hoger wordt, wat de kans op nog meer vertrekkend personeel weer vergroot."

Bedreiging BBB-leider Van der Plas

De boeren houden ons land al een tijdlang bezig. Deze week leidden boerenprotesten tot gevaarlijke situaties op de weg. BBB-leider Caroline van der Plas heeft het moeten ontgelden met dreigementen, waarna zij een stap terug deed. Voor veel mensen ging dit te ver. Zo ook voor JoopFrl:

"Was en ben het op vele vlakken niet eens met mevrouw Van der Plas. Maar bedreigingen door wie dan ook, geuit onder welke noemer dan ook, horen niet."

"Degenen die zich daartoe verlagen, kunnen nimmer stellen dat zij vanuit een democratisch gedachtegoed of algemeen belang handelen. Dit betekent dan ook direct dat de daders zich buiten het debat plaatsen. Maar ook dat zij daarmee zichzelf het uitingsrecht hebben ontnomen. Waarmee dus ieder belang dat zij menen te dienen alleen maar geschaad wordt. Zinloos en nutteloos gedrag dus."

Waarom werken 4,5 miljoen Nederlanders in deeltijd?

NU.nl zocht uit waarom Nederland bekendstaat als kampioen deeltijdwerken. Meer werken zou een oplossing kunnen zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt. Maar TKroon draaide de vraag om:

"Ik zou de vraag omdraaien. Waarom werk ik niet fulltime? Omdat het (gezins)leven veel meer te bieden heeft dan alleen werken."

"Ik heb een leuke, zware baan en juist om dat maar vier dagen te doen, is heerlijk. Mijn vrouw werkt drie dagen en samen kunnen we in combinatie met twee dagen opvang veel tijd besteden aan onze twee jonge kinderen."

"De privé-werkbalans is erg goed zo. En ik denk niet ooit nog fulltime te gaan werken.

Meer geld betekent meer luxe spullen of vakanties, maar laat nou juist de tijd thuis vele malen waardevoller zijn."

