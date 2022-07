De oorlog in Oekraïne duurt voort. Op veel plekken worden nog aanvallen uitgevoerd en de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk lijkt binnenkort via een referendum officieel in Russische handen te vallen. Matthijs le Loux is samensteller voorpagina bij NU.nl en volgt de oorlog op de voet. Hij gaf antwoord op jullie vragen over de situatie in Oekraïne. Hier lees je de beste vragen en de antwoorden daarop.

Altena_Remco: Wil Poetin heel Oekraïne in zijn bezit krijgen, of alleen de oostelijke regio's? Kan er dan geen vrede komen als deze oostelijke delen gewoon worden afgestaan aan Rusland?



"De grote vraag is waarmee Poetin genoegen zou nemen. Na de mislukte opmars naar Kyiv stelde het Kremlin de ambities enigszins bij en verschoof de focus naar de verovering van het Donetsbekken, maar daarmee is niet gezegd dat dit het Russische einddoel is. Zo liet buitenlandminister Lavrov recent weten dat de westerse wapenleveringen aan Oekraïne ervoor hebben gezorgd dat Rusland ook het zuiden van Oekraïne wil veiligstellen."



"Het lijkt waarschijnlijk dat Moskou het niet bij de inname van het Donetsbekken zou laten. Het creëren van een landbrug tussen Rusland en de Krim (dat het in 2014 annexeerde) geldt als een belangrijk doel voor de Russen, en daarvoor zou het ook een stuk van het zuiden van Oekraïne in handen moeten houden."



"Daarnaast blijft Moskou erbij dat het wil dat Oekraïne wordt 'gedenazificeerd' en gedemilitariseerd - een soort opgelegde neutraliteit dus, met een Ruslandvriendelijk regime in het zadel in Kyiv. Met alleen de verovering van het Donetsbekken is dat doel nog niet bereikt."



"Nu zou het niet per se nodig zijn om Kyiv op militaire wijze in te nemen. Stel: Oekraïne raakt uitgeput door de slepende oorlog en de politieke oppositie komt in verzet tegen president Zelensky en de zijnen, dan zou dat ook kunnen leiden tot een meer pro-Russisch regime."

Waar boekt Oekraïne vooruitgang?



"Het lijkt er steeds meer op dat de Oekraïners een tegenoffensief hebben ingezet, of op korte termijn zullen inzetten, in de provincie Kherson, die in het begin van de oorlog in Russische handen kwam. Het is echter nog te vroeg om iets te zeggen over de schaal van die operaties - of het gaat om een kleine opmars hier en daar, of een grootschalig offensief. Zelensky heeft laten weten dat Oekraïense troepen 'stap voor stap' optrekken in Kherson, maar dat is niet genoeg informatie om veel zinnigs te kunnen zeggen over de aard van die opmars. "



"Van Oekraïense zijde komen verder berichten dat ze bruggen bij de stad Kherson (hoofdstad van de provincie) beschieten, plus Russische transportcentra. Dat zijn ook signalen die erop kunnen wijzen dat een tegenoffensief is begonnen of in de maak is."

Is het front gestabiliseerd, of maakt een van de twee kanten (al dan niet langzaam) een opmars? Ik hoor namelijk (gelukkig) niet meer veel in het nieuws over bijvoorbeeld steden die zijn ingenomen door de Russen.



"Het is een beetje een gemengd beeld, maar op dit moment boeken beide kampen niet veel vooruitgang. Het is nog wat te vroeg om te stellen dat het front is gestabiliseerd, maar je kunt wel zeggen dat de oorlog zich heeft ontsponnen tot een uitputtingsslag."



"De Russen trekken heel langzaam op in de provincie Donetsk (het grote tweede doel na de inname van de provincie Luhansk), maar slagen er vooralsnog niet in veel vooruitgang te boeken. Hun gevechtseenheden hebben veel te verduren gehad en zijn vaak niet meer op sterkte."



"Het veroveren van kleine dorpjes lukt vaak nog wel, maar het innemen van grotere steden is andere koek. Volgens westerse analisten is de strijd om de stad Novoluhanske illustratief voor het gebrek aan Russische voortgang. Dat is geen bijzonder grote, belangrijke of goed verdedigde stad, maar de Russen zijn inmiddels al sinds eind mei bezig met hun pogingen die in te nemen - vooralsnog zonder veel succes."



"In het zuiden van Oekraïne, in de provincies Kherson en Zaporizhzhia, graven de Russen zich in, in afwachting van Oekraïense tegenaanvallen. Op dit moment is daar dus ook nog niet heel veel beweging te zien qua verovering/terugverovering van terrein."



"Ten noorden van Kharkiv (een belangrijke stad in het noordoosten) houden de Russen de Oekraïners uit de buurt van de Russische grens, maar slagen ze er vooralsnog niet in om Kharkiv weer echt te bedreigen met grondaanvallen."

133 Zijn de Amerikaanse HIMARS-raketten een gamechanger in Oekraïne?

Igsnq76667: Maken zware wapens uit het Westen het verschil? Zo ja: waarom niet meer zware wapens sturen?



"De zware wapens uit het Westen (dan moet je vooral denken aan langeafstandsartillerie zoals de HIMARS-raketlanceerinstallaties) maken een belangrijk verschil, maar nog niet het doorslaggevende verschil. Ze stellen de Oekraïners in staat om de onbalans tussen hun strijdkrachten en de Russische op strategische wijze te compenseren, door heel gericht bepaalde doelen uit te schakelen. Maar het zijn er nog niet genoeg voor een tegenoffensief om de Russen op beslissende wijze te verslaan."



"Westerse mogendheden, met name de VS, zijn huiverig om hun eigen arsenalen te veel uit te putten door al hun wapensystemen naar Oekraïne te verschepen. Daarnaast bestaat de angst dat de Oekraïners die wapens zullen gebruiken om doelen in Rusland te bestoken, waarmee het risico op escalatie toeneemt. Daarom krijgt Kyiv bijvoorbeeld (nog) niet de HIMARS-raketten met het grootste bereik. Bijkomend risico is dat de Russen die wapensystemen in handen krijgen, bijvoorbeeld als ze op het slagveld worden achtergelaten door vluchtende Oekraïense troepen. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht."



"Een ander probleem is dat Oekraïense militairen training nodig hebben om die hypermoderne wapensystemen goed te kunnen gebruiken."

FrancoisevH: Hebben mensen in de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk echt een keuze? Of komt een tegenstem ze persoonlijk duur te staan? En wat als ze 'officieel' onder Rusland gaan vallen. Wat voor consequenties heeft dat voor de bevolking en voor de rest van Oekraïne?



"Je kunt zo'n referendum het beste zien als politiek theater voor de Russische bühne. 'Kijk, we hebben ze bevrijd en nu willen ze heel graag bij ons horen', zal het Kremlin zeggen. Want de uitkomst van zo'n referendum staat al bij voorbaat vast, en die stembusgang zal op geen enkele manier voldoen aan de democratische verwachtingen die wij hier van verkiezingen hebben. Ik zou me als inwoner van dat volksrepubliekje - dat sinds 2014 wordt gerund door een soort maffiosi die direct worden aangestuurd door Moskou - wel twee keer bedenken voordat ik 'nee' zou stemmen."



Wouter_Onderweegs: Is zo'n referendum dan wel legitiem en wat zal Oekraïne hiermee doen?



"Dat komt neer op het gezegde 'might is right'. Er is geen internationale rechtbank die er iets aan zal kunnen veranderen, en zolang Rusland de scepter zwaait in de 'volksrepubliek' Donetsk, kan het daar doen wat het wil. Wat ook al vaststaat, is dat de huidige regering in Kyiv dat referendum nooit zal erkennen."

Benieuwd naar alle vragen en antwoorden? Die lees je hier.