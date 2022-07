Is het front gestabiliseerd of is er een van de twee kanten die (al dan niet langzaam) een opmars maken? Ik hoor namelijk (gelukkig) niet meer veel in het nieuws dat er bijvoorbeeld steden zijn ingenomen door de Russen.



"Het is een beetje een gemengd beeld, maar op dit moment boeken beide kampen niet veel vooruitgang. Het is nog wat te vroeg om te stellen dat het front is gestabiliseerd, maar je kunt wel zeggen dat de oorlog zich heeft ontsponnen tot een uitputtingsslag."



"De Russen trekken heel langzaam op in de provincie Donetsk (het grote tweede doel na de inname van de provincie Loehansk), maar slagen er vooralsnog niet in veel vooruitgang te boeken. Hun gevechtseenheden hebben veel te verduren gehad en zijn vaak niet meer op sterkte."



"Het veroveren van kleine dorpjes lukt vaak nog wel, maar het innemen van grotere steden is andere koek. Volgens westerse analisten is de strijd om de stad Novoluhanske illustratief voor het gebrek aan Russische voortgang. Dat is geen bijzonder grote, belangrijke of goed verdedigde stad, maar de Russen zijn inmiddels al sinds eind mei bezig met hun pogingen die in te nemen - vooralsnog zonder veel succes."



"In het zuiden van Oekraïne, in de provincies Kherson en Zaporizhzhia, graven de Russen zich in, in afwachting van Oekraïense tegenaanvallen. Op dit moment is daar dus ook nog niet heel veel beweging te zien qua verovering/terugverovering van terrein."



"Ten noorden van Kharkiv (een belangrijke stad in het noordoosten) houden de Russen de Oekraïners uit de buurt van de Russische grens, maar slagen ze er vooralsnog niet in om Kharkiv weer echt te bedreigen met grondaanvallen."