Vlees minder vaak in de aanbieding

Uit een onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier bleek dat vlees in de eerste helft van 2022 minder vaak in de aanbieding was dan het jaar ervoor. NUjij'ers gingen in discussie over het adverteren voor vlees en over de argumenten voor en tegen vlees eten. Lezer Vleesverkoper, internationaal vleeshandelaar, ziet er heil in om onze vleesconsumptie te minderen:

"Wellicht is het beter voor mijn werkgever als ik dit achterwege laat, maar: we hebben écht niet zo veel vlees nodig. Dagelijks vlees eten is bijzonder onnodig. Er zijn ontelbare heerlijke gerechten te maken zonder vlees. En dan heb ik het niet over vleesvervangers; gewoon groenten, kruiden en oliën."

"Ik ben geen groot fan van een vegetarisch of veganistisch dieet. Al begrijp ik het wel, uit dierenwelzijn-, klimaat- of milieuoverwegingen. Ik ben té groot fan van een goed stuk kwalitatief (liefst graangevoerd) stuk rundvlees en de daarbij horende kookstijl (grillen/BBQ/reverse sear etc.)."

"Maar al die kilo's gehaktballen, kipfilet en varkenslapjes... Daar is weinig gezonds aan en het is totaal niet nodig. Het is ook nog eens vooral 'lekker' als je het enorm kruidt. Dus waarom niet iets anders kruiden?"

"De wereld zou er een stuk beter van worden als we voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit gaan. En we ook wat minder close-minded waren. Ook ik at ooit 300 gram vlees per dag. Nu soms per week."



Lezer Realisticview ziet vleesaanbiedingen juist als iets goeds:



"Ik vind het juist positief wanneer bepaald vlees in de aanbieding is. Wanneer bijvoorbeeld scharrelkip in de aanbieding is, is het makkelijker voor deze kip te kiezen dan de goedkopere 'normale' kip."



"Ik zou dan ook niet minder, maar juist meer vleesaanbiedingen toejuichen voor betere categorieën vlees, zoals biologisch."

Hittegolven zullen vaker voorkomen

De hoge temperaturen van afgelopen week en de komende weken maken dat we deze zomer wellicht meerdere keren van een hittegolf kunnen spreken. Dit zal tot zeker 2060 naar verwachting steeds vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering, zeggen de Verenigde Naties. In de reacties ontstond discussie over de oorzaken ervan en de maatregelen die we hiertegen kunnen nemen. Lezer Francesco_Moser ziet de economische groei als grote boosdoener:

"Zolang we economische groei blijven aanjagen, zal er weinig tot niets veranderen, ondanks de minimaatregelen die we nu proberen te nemen."

"De wereldbevolking zal drastisch moeten afnemen, maar die blijft elke paar seconden ook maar stijgen. Er wordt onze kinderen nog steeds geleerd dat je alsmaar moet blijven groeien in alles wat we doen, in plaats van ook eens te accepteren dat het nu al goed genoeg is."

"We hebben geen apparatuur nodig om ons te vertellen dat het toiletpapier op is of wat voor nutteloze technologie dan ook."

