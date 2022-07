Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Meer herhaalprikken tegen COVID-19

Het aantal herhaalprikken tegen COVID-19 is in de afgelopen weken weer gestegen. Volgens het RIVM spelen de zomervakantie en de zorgen over een nieuwe coronagolf hierbij een grote rol. NUjij'ers gingen met elkaar in discussie over het wel of niet nemen van een herhaalprik.

Lezer Ron_Valk wil liever geen herhaalprik nemen. Dat is voor hem een weloverwogen keuze:

"Ik heb reeds besloten om geen herhaalprik meer te halen. Ik ben eenmalig ingeënt en helaas heb ik geen geloof meer in een herhaalprik. Ik lees zoveel tegenstrijdige, onderbouwde berichten dat ik door de bomen het bos niet meer zie."

"Zelf heb ik na mijn inenting ook corona gekregen. Nu ben ik dus van mening dat mijn eigen lichaam hier weerstand voor moet gaan kweken. Komen er weer mondkapjes en de anderhalvemeterregel: prima, dan hou ik mij daaraan. Ben ik ergens alleen welkom als ik een prik heb gehad en dit moet aantonen: prima, dan blijf ik daar weg en kan ik dus ook niemand besmetten."

"Ik respecteer iedereen die kiest voor een herhaalprik, daar heb ik zelf begrip voor. Maar ik hoop dat mensen ook begrip opbrengen voor mijn keuze."

Lezer Kai808808 benadrukt dat hij ondanks de bezwaren van anderen geen zorgen heeft over de vaccins:

"Ik snap dat het een beetje totalitair overkomt, maar een vaccinatie nemen om naar bepaalde landen te gaan is iets wat mensen al veel langer doen. Toen ik in de Verenigde Staten naar school ging, moest ik ook vaccinaties laten zien en een röntgenfoto laten maken om te bewijzen dat ik geen pneumokokkenziekte had. Ook de vaccinaties voor veel Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen zijn vrij standaard."

"Misschien valt het op, omdat het nu dichterbij komt voor mensen die bovenstaande reizen nooit hebben overwogen? Of is de gedachte dat het 'maar een griepje' is storend?"

"Machtsmisbruik door overijverige overheden is ook iets waar ik aandacht voor heb. Maar tot zover ben ik er niet van overtuigd dat dit gaande is."

Brussel klaagt Hongarije aan om antihomowetgeving

EU-lidstaat Hongarije voerde onlangs een antihomowet in die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt. Volgens de Hongaarse regering is de wet bedoeld om kinderen te beschermen. De Europese Commissie in Brussel klaagt het land aan vanwege deze wetgeving.

Lezer Donder is het eens met de Europese Commissie:

"Bij de EU gaan is een keuze geweest van Hongarije. Niemand heeft het land daartoe gedwongen. En als je bij een club gaat, dan hoor je je aan de regels van die club te houden. Zelfs wanneer je niet alle regels even leuk vindt."

"Wil je echt niet meer bij de club horen, dan kan je erbij weggaan. Zo staat het Hongarije vrij om te vertrekken, maar dan verliest het alle geldstromen uit Europa en dat willen ze ook weer niet."

Ook Noorderling1 is geen voorstander van de Hongaarse wet, maar hij is het oneens met de keuze van de Europese Commissie om het land aan te klagen:

"Dus de Hongaren zijn conservatiever en hebben een regering gekozen die dit soort wetgeving implementeert. Ik vind het ook een abjecte wet, maar als zij hiervoor hebben gekozen: het zij zo. Ondertussen passeren wel de meest autoritaire suggesties hier de revue, omdat Hongarije 'onze' voorkeuren niet een-op-een wil overnemen."

"Waarom zijn de grootste 'verbinders' altijd de eersten die met schuim op de mond schreeuwen om sancties, het intrekken van subsidies en lidmaatschap e.d., omdat een land niet doen wat wij het op willen dragen? Leven en laten leven gaat alleen op als je dezelfde mening hebt? Ik heb het nooit begrepen."

"Emancipatie is ook een proces dat landen in hun eigen tempo doen. Maar zelden wordt het in dank afgenomen wanneer een land het met een ideologie of bepaald standpunt krijgt opgedrongen. Laat staan dat een culturele omwenteling dan houdbaar is. De Hongaren komen er ongetwijfeld wel, maar wel in hun eigen tempo."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.