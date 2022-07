Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Johnson stapt op na reeks schandalen

De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag aangekondigd op te stappen. Hij blijft voorlopig de taken van regeringsleider uitvoeren, totdat er een opvolger bekend is. Johnson lag al geruime tijd onder vuur.

De meeste NUjij'ers lijken dit een onvermijdelijke beslissing te vinden. Toch zijn er ook zorgen om de toekomst van het Verenigd Koninkrijk, denkt English_Dutchman.

"Als inwoner van het VK volg ik deze ontwikkelingen op de voet. De grote vraag zal nu zijn wie hem zal gaan opvolgen. Naar mijn mening is er niet echt een kandidaat die daadkrachtig overkomt om deze zware kar te gaan trekken."

"Ik verwacht niet dat er vroegtijdige verkiezingen worden uitgeschreven, gezien dat op dit moment alleen maar een Labour-overwinning kan opbrengen. Bij Labour staan ook geen echte leiders met oplossingen hoe ze dit land verder moeten brengen."

"Zowel Starmer als Rayner heeft de afgelopen weken alleen maar tegen alles aan geschopt, wat natuurlijk heel makkelijk was in hun positie. Persoonlijk zie ik ze niet het land uit het slop trekken, maar eerder verder in de problemen brengen. Het worden spannende tijden hier."

Gevaarlijke situaties door protesterende boeren

De boerenprotesten vanwege de stikstofplannen van het kabinet leidden afgelopen week tot gevaarlijke situaties. Zo werden er dinsdag schoten gelost door de politie en werden er op meerdere plekken langs de Nederlandse snelwegen hooibalen in brand gestoken.

De boeren kunnen nog altijd op steun rekenen, maar de manier van protesteren zet kwaad bloed bij lezer TheMC.

"Het valt me op dat we te veel met emotie reageren op deze berichten. De mensen die boeren echt steunen, staan er blind achter. Wat ze ook doen, het is in hun ogen toegestaan. Wat de politie, burgemeesters, ME, enz ook doen, het is allemaal schandalig. Aan de andere kant heb je de mensen die klaar zijn met deze protesten en in hun ogen mag de politie echt harder optreden."

"Laat ik vooropstellen dat ik de boeren steun, maar de manier niet. Ik heb begrip voor hun emotie en wanhoop, maar door andere bedrijven en de bevolking zo onder druk te zetten is een deel mijn begrip kwijt."

"Ik maak me zorgen om de stand van zaken. De emoties lopen erg op en ik ben bang dat er straks een groep in opstand tegen de boeren komt. Dan breekt het los. Laten we rustig blijven."

In de discussie op NUjij werd flink gespeculeerd over de toedracht rond het schietincident. Lezer HaMeer reageert op die speculaties.

"De jongen heeft iets gedaan waardoor er gericht op hem geschoten is. Daarna is hij opgepakt. Het is dan standaard dat hij ook goed verhoord wordt. Doordat hij minderjarig is, kost dat meer tijd (ouders moeten erbij kunnen zijn, volgens mij heeft hij ook recht op een speciale kinderadvocaat / vertrouwenspersoon)."

"Het feit dat er onduidelijkheden zijn over wat er gisteren precies zich heeft afgespeeld, vertraagt het nog meer."

"Als er dan een stelletje relschoppers buiten het bureau hem wil gaan 'bevrijden' (woorden Herman van den Oever van Famers Defence Force) dan moet er duidelijk en desnoods hard tegen die mensen opgetreden worden. Wetteloosheid en intimidatie is niet hoe we hier met elkaar omgaan."

"En of de agent terecht geschoten heeft, is hier nog niet relevant. Dat onderzoek is ook in volle gang."

