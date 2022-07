Het EK vrouwenvoetbal is begonnen. De Oranjevrouwen proberen in Engeland hun Europese titel te verdedigen. Vooraf stelde NU.nl al jullie vragen aan Jill Roord. Hier lees je de beste en leukste vragen aan de middenvelder van het Nederlands elftal.

Marlinda: Hoe schat jij jullie kansen in op het EK en wie is de topfavoriet?

"Op dit moment ligt het in het vrouwenvoetbal erg dicht bij elkaar. Er zijn vijf of zes landen die favoriet zijn en daar zijn wij er een van. Je hebt ook Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zweden die heel goed zijn."

JarneBlokzijl: Hoe combineer je het leven als topsporter met het normale leven?

"Dat vind ik moeilijk. Ik heb niet echt een sociaal leven moet ik eerlijk zeggen. Ik zit in Duitsland in het buitenland. Vriendinnen daar? Nee, niet echt, dat zit er niet in. Ik train elke dag en heb elke week twee wedstrijden."

"Ik zit om de drie dagen in een hotel. Dan kom ik nauwelijks aan een sociaal leven toe. Natuurlijk is dat jammer. Dat is ook het ding: mensen denken altijd dat profvoetbal geweldig is, maar er kleven ook dingen aan die minder leuk zijn."

Jan_Koelewijn: Wat doen jullie om de tijd tussen de trainingen en wedstrijden te doden? Ook PS5, andere spelletjes of iets anders?

"Dat is toch wel een beetje hetzelfde als de mannen. Als team doen we veel spelletjes samen, bijvoorbeeld een potje kaarten. Maar eerlijk gezegd ben ik daar zelf geen groot fan van."

Wat doe je aan mentale ontwikkeling als topsporter?

"Dat is natuurlijk heel erg populair momenteel. Ik ben niet echt een type daarvoor, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een aantal keer met iemand gepraat heb en dat werkt af en toe wel goed."

96_Cas: Heb je nog bepaalde rituelen voor een wedstrijd?

"Ik ben daarin heel saai: ik heb geen rituelen. Heel veel anderen bij ons hebben wat dat betreft wel gestoorde dingen, ja."

"Verder hebben we op de wedstrijddag wel een vast programma qua eten. Er is dan een vaste kok mee die dezelfde maaltijd voor ons allen klaarmaakt."

Op welk gebied zou je jezelf voetballend nog willen verbeteren en wat is eigenlijk je favoriete positie?

"Rond het doel, meer schieten en goals maken. Ik speel het liefst op tien."

Michael1974: Bij welke Nederlandse club zou jij je carrière willen beëindigen?

"Deze is tricky. Ik kom natuurlijk uit Twente, dus FC Twente hoort daar zeker bij, maar ik moet zeggen dat ik Ajax ook een mooie club vind."

"Er lopen geen gesprekken. Ik ben nog in het buitenland. En ik denk ook nog wel voor de komende paar jaren."

Is er veel verschil tussen de werkwijze en spelopvatting van Sarina Wiegman en Mark Parsons?

"Het is wel heel anders. Niet zozeer op het veld, maar vooral ernaast. Hij spreekt de Nederlandse taal natuurlijk niet. En hij vindt bepaalde dingen belangrijk die Sarina minder belangrijk vond."

"Hij houdt heel erg van praten. We hebben heel veel besprekingen en hij wil dat de sfeer goed is binnen het team. Sarina was meer gericht op voetbal in dat opzicht."

MelleBerkers: Tegen welk land speel je liever wel en niet?

"Tegen Spanje speel ik liever niet. Niet omdat ik denk dat we van hen niet kunnen winnen, maar ze hebben gewoon veel balbezit en ik houd niet van verdedigen. Tegen alle andere landen vind ik het prima om te voetballen."

Tasha: Hoe vind je het om tegen je (oud-)medespelers uit Duitsland te spelen?

"Ja dat vind ik wel leuk, zeker. In de meeste teams zit altijd wel iemand met wie je gevoetbald hebt. Dan is het altijd leuk dat je elkaar op het veld weer ziet."

IGelber: Het gaat de laatste tijd moeizaam. Komt dit door de trainerswissel, de tactiek of iets anders?

"We hebben natuurlijk jarenlang dezelfde staf gehad. En dat verandert, dat is allemaal even wennen."

"Daarnaast zijn we een team dat van grote wedstrijden houdt. Dan komt er druk bij kijken en je speelt op toernooien waar het er echt om gaat. Dan zijn we op ons best. We hebben een periode gehad dat de sfeer wat minder was en waarin we veel tegenstanders hadden die iets minder goed zijn. Dat ligt ons minder."