Herstelbetalingen voor nazaten van tot slaaf gemaakten

De afgelopen week stond NU.nl in het teken van racisme. Elke dag plaatsten we thematische artikelen over dit onderwerp, en konden gebruikers met elkaar in gesprek over stellingen. Woensdag luidde de stelling: '''Nazaten tot slaaf gemaakten moeten herstelbetalingen krijgen''.

Lezer Hanzzie is het daarmee eens, maar plaatst ook wat praktische kanttekeningen:

“Ik ben voorstander van de stelling om als Nederland in principe herstelbetalingen te doen aan nabestaanden van mensen die door Nederland slaaf zijn gemaakt. Echter rond de uitvoerbaarheid zie ik wel problemen opdoemen.”

"Ten eerste moet er een link aangetoond kunnen worden dat Nederland daadwerkelijk een bepaald persoon als slaaf heeft verkocht. En ten tweede moeten familiebanden van de toen slaaf gemaakte persoon met eventuele nabestaanden ook aannemelijk gemaakt kunnen worden."

"Omdat het me lijkt dat bovenstaande vragen meestal niet kunnen worden beantwoord moeten we waarschijnlijk iets anders verzinnen om duidelijk te maken dat het als land ons menens is dit duistere hoofdstuk achter ons te laten."

"Je kunt denken aan specifieke hulp aan landen waar we actief waren om daarmee hun land verder op te bouwen. Ook lijkt het me duidelijk dat we een speciale en blijvende verantwoordelijkheid hebben naar het volk van Suriname."

Gevolgen voor rol in toeslagenschandaal

Op maandag konden de NUjij'ers discussiëren over de stelling 'Er moeten toch mensen gestraft worden voor rol in toeslagenschandaal'.

Lezer Ruijzemuis pleit voor het veranderen van het systeem, in plaats van het straffen van individuen:

"Mijns inziens faalt het systeem, niet specifiek een mens. Met de toevoeging dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke complexiteit van systematiek en de totale transparantie die ontstaat door sociale media (waardoor voor elk probleem (ook als het een heel erg klein probleem is) een oplossing moet worden gemaakt in de regels)."

"Tel daarbij op dat de mens ook misbruik maakt en dat er een afrekencultuur is ontstaan en je krijgt dossiers zoals deze. Natuurlijk is het niet goed gegaan; er is zelfs een kabinet over gestruikeld. Maar de focus moet liggen op versimpelen en voorkomen."

Dutchcollective ziet juist graag dat er gevolgen zijn voor de mensen die verantwoordelijk waren voor het schandaal:

"Mee eens. Er zijn diverse wetten willens en wetens geschonden. Er moet een einde komen aan de machtscultuur en het gevoel van onschendbaarheid bij topambtenaren. Juist ambtenaren horen een voorbeeldfunctie te hebben."

"Ik vind dat er daardoor ook zwaarder gestraft mag worden. Deze ambtenaren hebben niet alleen hele gezinnen met kinderen kapot gemaakt, maar ook de integriteit van overheidsorganisaties in een kwaad daglicht gesteld."

