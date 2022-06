Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Boeren protesteren tegen stikstofmaatregelen

Vanuit het hele land kwamen duizenden boeren op tractors naar het Gelderse dorp Stroe om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. De meningen op ons reactieplatform NUjij waren sterk verdeeld; hoewel er veel sympathie was voor de boeren, waren er ook veel lezers die kritisch waren op het protest. Zo ook Sebasti.

"In Nederland hebben we 17,4 miljoen inwoners, waarvan 54.000 boeren. Zij nemen echter wel 53 procent van de beschikbare grond in beslag, tegenover 14 procent voor natuur en 13 procent voor bebouwing. En dit alles voor een sector die primair verantwoordelijk is voor slechts 1,4 procent van onze bnp (bruto nationaal product, red.). Ter vergelijking, ons relatief kleine cultuursector is al snel goed voor 1,9 procent van ons bnp."

"Dankzij de agrarische sector hebben we ook het slechtste oppervlaktewater van Europa, een stikstofuitstoot die vier keer hoger is dan het Europees gemiddelde en een groen monotoon graslandschap waar veel inheemse planten en dieren geen schijn van kans meer hebben om te overleven."

"Vroeger hadden we ook kolenmijnen in Nederland, maar dat was op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Ons kleine land kan, gezien de vele negatieve consequenties, de hoeveelheid boeren, maar voornamelijk de hoeveelheid vee, niet aan. We leveren voedsel voor de hele wereld, maar alle lokale milieugevolgen blijven bij ons."

Toch is de stikstofproblematiek niet helemaal bij de boeren neer te leggen, vindt Inge_Posch. Er zou ook kritisch gekeken moeten worden naar de rol van het ministerie van Landbouw.

"Jarenlang hebben zij de boeren aangespoord om te 'intensiveren' met als gevolg de hoge stikstofuitstoot en de vernietiging van het bodem- en insectenleven op de agrarische percelen. De achteruitgang van onze weidevogels ligt voor het overgrote deel aan dat beleid waar de boer wel aan mee moet doen om het hoofd boven water te houden."

"Nu krijgen die boeren, als dank voor dat ze braaf naar het ministerie geluisterd hebben, een trap na."

"Dat de stikstofcrisis opgelost moet worden is een feit, maar dat kan en moet toch wel anders. Hoe precies? Geen idee, ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar we hebben er met z'n allen de verantwoording voor en we zullen het dus ook met z'n allen op moeten lossen! Niet alleen de boeren."

Nieuwe coronagolf in Nederland

Corona was deze week weer volop in het nieuws. Zestigplussers worden voor een tweede keer opgeroepen voor hun boosterprik, er worden veel zelftests verkocht en het aantal positieve tests blijft stijgen. Kortom: de nieuwe coronagolf is begonnen, zegt het RIVM.

Stevige discussies en polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden liggen daarbij op de loer. Lezer Wats roept ons ertoe op om respectvol naar elkaar te blijven:

"Wonen we hier in een vrij land? Waarom roepen mensen dan dat we moeten stoppen met vaccineren? Iedereen heeft het recht om zelf over zijn lichaam te beschikken en heeft dus ook het vrije recht om wel of niet voor vaccinatie te kiezen. Zeggen dat je moet stoppen met vaccinatie is net zoveel dwingelandij als iedereen verplicht laten vaccineren."

"De overheid heeft het volste recht om mensen te vragen zich te laten vaccineren. Mensen hebben het volste recht om zich niet te laten vaccineren. Voors en tegens mogen uitgesproken worden, maar dat is iets anders dan dwingen en drammen..."

"Dwingen door de overheid is tegen de grondwet en gebeurt ook niet. Dwingelandij van tegenstanders vind ik ondemocratisch. Ik ben gevaccineerd en geboosterd. Ik ken mensen die dat niet zijn en ik respecteer hun beslissing. Ze hebben er goed over nagedacht. Of je nou wel zelf gevaccineerd wil worden of niet: heb eens een beetje respect voor anderen."

