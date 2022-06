Dagelijks houden we je op de hoogte van het nieuws over voetbal, Formule 1, wielrennen en veel andere sporten. Wij zijn benieuwd over welke sport jij meer zou willen weten.

De sportzomer is in volle gang en het wordt alleen nog maar mooier. De Tour de France, Wimbledon en het EK vrouwenvoetbal staan namelijk voor de deur, evenementen waar NU.nl uitvoerig verslag van zal doen. Ook in de Formule 1 blijft het spitsuur.

Maar welke sport verdient volgens jou een groter podium op NU.nl en vooral waarom? Praat mee op NUjij.