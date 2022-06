Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Het stikstofprobleem uitgelegd

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend dat de stikstofuitstoot in verschillende delen van Nederland meer dan gehalveerd moet worden. Dat kon rekenen op veel protest van boeren. Op NUjij waren er veel vragen: wat is stikstof nou eigenlijk en wat is hiermee het probleem? We zetten de vragen (en antwoorden) op een rij.

Lezer Yamakuza_Sikamira_Kutayoto1 merkte het volgende op over de oorzaak van het stikstofvraagstuk:

"Kijk op de wereldkaart en zie hoe klein Nederland is ten opzichte van de rest van de wereld. Besef dan dat we de tweede landbouwexporteur ter wereld zijn. In ons kleine landje houden we ruim 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, bijna 4 miljoen koeien en nog honderdduizenden schapen. 65 procent van onze zuivel gaat de grens over. Wij produceren voedsel voor de godganse wereld, maar alle milieugevolgen blijven hier."

"Het gevolg is onnodig dierenleed, het slechtste oppervlaktewater van Europa, gezondheidsklachten wegens fijnstof, een groen, monotoon graslandschap waar andere planten en dieren geen kans hebben en een dusdanige stikstofneerslag dat die het laatste beetje natuur verpietert en onze woningbouw tot stilstand brengt. En ga dan nog maar eens zeggen dat we trots moeten zijn op onze agrarische sector."

"En nee, dit is niet de schuld van de individuele boer. We hebben dit systeem samen gecreëerd en zullen het samen moeten oplossen. Maar het moet weleens klaar zijn."

89 Van der Wal over stikstofplannen: 'Er zullen boeren moeten stoppen'

Bedrijven aan een zijden draadje

Het blijkt lastig voor winkeliers en horecaondernemers om huurverhogingen te beperken of uit te stellen. De meeste verhuurders willen de inflatie in zijn geheel doorberekenen aan bedrijven, waardoor hun bestaansrecht volgens brancheorganisaties aan een zijden draadje hangt. Veel lezers namen het in de reacties op voor de bedrijven. Zo ook lezer Hebookeenmening:

"Wie schiet zich hier in de voet? Een winkelier die sluit of failliet gaat, betaalt geen huur meer. Ik heb sterk de indruk dat nieuwe huurders niet in rijen van tien staan opgesteld. Sterker nog: ze zijn er helemaal niet. De winkelstraat had het al moeilijk, omdat online goedkoper is en een moeilijke concurrent is."

"Eigenaren van winkelpanden: indien jullie er nog wat van willen maken en wat willen verdienen, is het zaak om met de huurders het gesprek aan te gaan en oplossingen te vinden waar jullie beiden wat aan hebben. Zo niet, dan gaat voor beiden de stekker eruit."

Koopkrachtreparatie tegen inflatie

De inflatie blijft maar stijgen en de oppositie eist koopkrachtreparatie. SP-leider Lilian Marijnissen wil bijvoorbeeld een huurbevriezing. GroenLinks en Partij van de Arbeid willen een energietoeslag van 500 euro.

In de discussie op NUjij zijn de reageerders unaniem: er moet wat gebeuren tegen de inflatie. Maar lezers zoals Appje_W lijken geen voorstander van subsidies en toeslagen.

"Ik ben tegen het uitkeren van allerlei toeslagen, vooral als je prijzen kan verlagen. Persoonlijk hoef ik de energietoeslag niet. Ik ben een alleenstaande met kinderen, heb een middeninkomen en voel de inflatie de laatste anderhalve maand actief."

"Ik had nog ruimte om een en ander te minderen, zoals horecabezoeken. Er zijn nog wat luxedingen die ik kan inleveren als het moet. In oktober gaat mijn jongste zoon van de bso af, dat scheelt me 190 euro per maand. Maar daarna zijn mijn opties wel aan het opraken."

"En dat is gek, want met een middeninkomen heb je het normaal gesproken hartstikke goed. Ik heb zitten denken hoe dat komt en ik zie dat mijn groep in alles overgeslagen wordt. Alles geldt niet voor mij."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.