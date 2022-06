Vrijdag maakte het kabinet meer bekend over de plannen om de stikstofuitstoot uiterlijk 2030 te halveren. De stikstofuitstoot, voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw, moet significant omlaag om natuurgebieden de kans te geven te herstellen. Binnenlandverslaggever Harm Ede Botje zat maandag een uur lang klaar om al jullie vragen over deze nieuwe plannen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Freek: "Waarom is het erg als de hoeveelheid stikstof in de natuur blijft toenemen?"

Omdat de opeenstapeling van stikstof in de grond leidt tot verzuring. Wat daar de gevolgen van zijn, zie je nu al op de Veluwe. Collega Rolf Schuttenhelm schreef daarover een artikel dat je hier kan teruglezen. Hij schreef over de Veluwe: "Veel eikenbos is op sterven na dood. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest. Heidevlinders en unieke bloeiende planten staan op de rand van uitsterven. Oorzaak: stikstofvervuiling, decennialang."

Vraag van lezer: "Afgelopen dagen is het meerdere malen in het nieuws geweest dat de achterban van de VVD en het CDA niet achter de plannen staan en verandering willen, maar is het niet mede door deze partijen dat de problematiek zo groot is geworden?"

Dat klopt. VVD- en CDA-politici hebben jarenlang ingezet op de groei van de landbouwsector. Nederland was de voedselproducent van de wereld. Het waren overigens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom en CDA-collega Ger Koopmans die in 2009 met de oplossing kwamen om nieuwe economische activiteiten vrij baan te geven, later zou dan maatregelen worden genomen om neerslag van stikstof in natuurgebieden tegen te gaan. Alleen gebeurde dat nooit. Het keerpunt was een uitspraak in 2019 waarin de Raad van State een streep zette door het veel te ruime stikstofbeleid. Sindsdien werkten het vorige en huidige kabinet aan plannen om de stikstofuitstoot drastisch te reduceren, die plannen zijn afgelopen vrijdag gepresenteerd.

Vraag van lezer: "Als onze boeren weggesaneerd worden, kan dat dan gevolgen hebben voor onze voedselvoorziening?"

Nee, 70 procent van wat de boeren in Nederland produceren gaat de grens over. Ook als er minder boeren komen, of als de boeren minder voedsel produceren zal er meer dan genoeg overblijven om de Nederlandse burger te voorzien.

Vraag van lezer: "Waarom stopt de stikstofproblematiek bij de grens? Heeft het wel zin om maatregelen te nemen die bijvoorbeeld in Duitsland niet in die mate genomen worden?"

Nederland is koploper in Europa als het gaat om de uitstoot van stikstof, vier keer zo veel als gemiddeld. Nergens worden zoveel dieren gehouden als in Nederland. Vlaanderen en Duitsland volgen op de tweede en derde plaats. In Vlaanderen is in februari van dit jaar besloten dat veertig bedrijven in de buurt van natuurgebieden uiterlijk in 2050 moeten sluiten. Het aantal varkens moet daar met eenderde verminderen, meldde vakblad De Nieuwe Oogst in februari. In Duitsland zijn de problemen minder groot omdat er veel meer ruimte is. Overigens worden ook in Duitsland maatregelen genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Vraag van GJ: "Voor het vaststellen van de stikstofuitstoot van een bedrijf wordt het Aerius-model gebruikt, daarvan is bekend dat het landelijk te gebruiken is maar op lokaal niveau een foutmarge van 30 tot 100 procent heeft. Waarom wordt er op lokaal niveau niet gemeten wat de werkelijke stikstofuitstoot is van een bedrijf?"

Het is ondoenlijk om bij elke boerderij de stikstofuitstoot te meten. Het Aerius-model wordt al jarenlang gebruikt zonder dat er veel commentaar op was. Het is het enige model dat we hebben. Een onderzoekscommissie zei vorig jaar dat Aerius prima te gebruiken was om beleid op te baseren. Bij alle berekeningen heb je een zekere foutmarge. Een ding is zeker: de stikstofuitstoot in Nederland is veel te hoog, en daarbij kan je dan een marge naar boven of naar beneden incalculeren. Voor het eindresultaat maakt het niet veel uit: de stikstofuitstoot moet drastisch naar beneden.

Vraag van Lorenzo: "Is er een mogelijkheid dat het kabinet gaat vallen door de stikstofcrisis? Dat VVD en CDA de stekker eruit trekken. Vooral bij de achterban van VVD en CDA is het een zeer gevoelig onderwerp namelijk."

Die kans is op dit moment niet groot. De motie op het VVD-congres waarin de VVD-fractie wordt opgeroepen het stikstofbeleid te heroverwegen, is niet meer dan een advies. Die motie werd door VVD-landbouw-woordvoerder Thom van Campen ontraden. Minister Christianne van der Wal liet weten dat ze geen aanleiding zag om het beleid aan te passen. Ze vindt dat de Tweede Kamer nu haar zegje moet doen. Ook premier Mark Rutte staat op dat standpunt. Na afloop van het VVD-congres zei hij tegen De Telegraaf dat "bij de uitwerking van het beleid naar bepaalde aspecten moet worden gekeken", maar verder wilde hij niet gaan.

Benieuwd naar de overige vragen en antwoorden? Klik dan hier.